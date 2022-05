Chifut comienza con visorias en la liga TDP en el estado de Chiapas

El día de mañana comenzarán los trabajos de visorias para el plantel de Chifut que juega en el estadio Flor del Sospo de la capital chiapaneca, los jóvenes chiapanecos tendrán la oportunidad de ser vistos por los entrenadores del club con la intención de ganarse un lugar en el conjunto que compite en la Tercera División Profesional del Futbol Mexicano.

Esta no será la única oportunidad y es que todo parece indicar que se realizarán más pruebas alrededor del estado de Chiapas y las ciudades como San Cristóbal, Comitán, Tapachula, entre otras también recibirán a los ojeadores de talento.





La convocatoria superó las expectativas de los altos mandos del club y es que en cuestión de días fueron muchos jóvenes quienes comenzaron a preguntar por el tema / Foto: Daniel Maza





En punto de las 15:00 horas del día de mañana, los jóvenes tuxtlecos y de ciudades cercanas podrán participar en las visorias para pertenecer a un club de futbol profesional, la cita será en el estadio Flor del Sospo, en donde las futuras estrellas deberán presentarse con playera, short y calcetas blancas además de los tenis y tacos para futbol con la debida ficha de registro llenada para agilizar los pasos y comenzar con las pruebas.

Puedes leer: Pumas sacan la garra y gana 3-1 a Unión Esperanza

La convocatoria superó las expectativas de los altos mandos del club y es que en cuestión de días fueron muchos jóvenes quienes comenzaron a preguntar por el tema del registro por lo que todo parece indicar que el día de mañana habrá un lleno total en la cancha del mítico estadio Flor del Sospo en donde se llevará el protocolo de sanidad desde la entrada hasta el final de las visorias para no aumentar el índice de contagios que por el momento se mantiene estable en la capital chiapaneca.





En punto de las 15:00 horas del día de mañana, los jóvenes tuxtlecos y de ciudades cercanas podrán participar en las visorias / Foto: Daniel Maza





Cabe señalar que esta no será la única fecha de visorias y es que el club tiene pensado hacer una búsqueda total del talento chiapaneco para integrarlo a sus filas en el próximo torneo, por lo cual, se cree que en las próximas semanas se lleven pruebas en las ciudades más importantes del estado tales como Tapachula, Comitán, San Cristóbal entre otras que se puedan sumar a este tour, no obstante, aún no hay fechas previstas por lo cual, los jugadores de distintos municipios tendrán que esperar para ver qué lugar le queda más cerca para sumarse a las pruebas.