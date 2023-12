¡Impresionante! Cristo Redentor se ilumina con el '10' en homanje a Pelé

Al cumplirse este viernes un año de la muerte de la leyenda del fútbol brasileño, Pelé, se realizaron varios homenajes en ciudades como Rio de Janeiro, donde se leyó en una ceremonia un mensaje del Papa y se proyectó sobre la estatua del Cristo una camiseta '10' de la 'Selecao'.

En memoria de 'O Rei', fallecido en Sao Paulo el 29 de diciembre de 2022 a los 82 años por un cáncer de colon, luces verdes y amarillas vistieron al caer la tarde a la emblemática estatua, ubicada en la cima del cerro Corcovado.

El homenaje en el santuario del Cristo Redentor incluyó una celebración religiosa que contó con un mensaje escrito del papa Francisco.

"La memoria del 'Rey del fútbol' permanece indeleble en la mente de muchos y estimula a nuevas generaciones a buscar en el deporte este medio para favorecer los vínculos de unidad entre todos", dice la misiva firmada por el líder de la Iglesia católica, según una copia reproducida en el sitio deportivo ge.

Foto: AFP

El admirado '10' de la Seleçao, único futbolista en ganar tres mundiales (1958, 1962, 1970), fue igualmente recordado esta tarde con una misa en el museo dedicado a su trayectoria, en Santos.

Esa misma ciudad lo vio crecer y brillar con la casaca albinegra del club Santos, en cuyo estadio de Vila Velmiro fue velado.

Los restos del astro están en un mausoleo en la ciudad portuaria, inaugurado en mayo pasado y visitado hasta el momento por miles de fanáticos.

Foto: AFP

Este viernes, Edinho, uno de los siete hijos de Pelé, soltó una decena de globos blancos en el centro del campo del Santos como homenaje al que muchos consideran el mejor futbolista de todos los tiempos, según imágenes difundidas por el club en sus redes.

"Un año sin Edson, pues Pelé es eterno. Sentimos tu ausencia todos los días", dice un mensaje escrito en las redes de la institución junto a una foto de su ídolo.

Nesta data, o Santos realizou uma homenagem póstuma simbólica com Edinho, filho do Rei, soltando dez balões brancos do centro da Vila Belmiro, que por muito tempo foi o grande palco de Pelé. 👑 pic.twitter.com/xGAbGKv5E4 — Santos FC (@SantosFC) December 29, 2023

Con ese club paulista, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, alzó la mayoría de sus trofeos, incluidas seis ligas, dos Copas Libertadores y dos Intercontinentales.

Cerca del primer aniversario de la partida de su ídolo, a inicios de este mes, el Santos cayó a la segunda división del fútbol de Brasil por primera vez en su historia centenaria.

El club decidió entonces prohibir el uso de la '10' mientras juegue en la Serie B.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También se realizó una ceremonia religiosa en la ciudad natal del futbolista, Tres Coracoes, en el estado de Minas Gerais (sureste), en el mismo templo donde fue bautizado.