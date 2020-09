¡Superlíder invicto! Pumas arrolla a San Luis en CU

Todo le salió bien a Pumas y nada al San Luis. Los felinos están que no creen en nadie y recuperaron la cima que les había arrebatado el América durante la jornada.

Con cinco bajas, tres de ellas bastante relevantes, se impusieron al San Luis en el Olímpico Universitario. Cuando más sufrían los locales en el complemento, apareció la valentía de Alan Mozo y la efectividad de Dinenno. El lateral dejó rivales desparramados, y el argentino definió en dos tiempos ante la salida de Werner para darle tranquilidad a los auriazules.

Los tantos de Vigon y de Quiroga, en propia puerta, sentenciaron el cotejo en CU, 3-0 final. El conjunto de Lillini mantuvo el invicto por una semana más y están cerca de pasar a la historia.

📹 #NoTeLoPierdas

G⚽⚽⚽L de Juan Pablo Vigón

Pumas 1-0 San Luis#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/blLimcUFWW — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) September 13, 2020

San Luis fue muy respetuoso ante el único equipo invicto del certamen, cedió la posesión del balón y buscó sorprender a la contra. Sin embargo, no contaban con la suerte que acompaña a los universitarios en este Guard1anes 2020.

En un tiro libre desde el costado izquierdo, Juan Pablo Vigón probó directo a portería y se encontró con el desvío de un zaguero potosino, lo que dejó sin opción a Werner. El balón se encontró con las redes y todo el equipo se fundió en un abrazo y festejaron con el centrocampista, quien próximamente será papá.

Los pupilos de Guillermo Vázquez mantuvieron su guion pese a estar por debajo en el marcador, sin embargo, sus contragolpes no generaron mayor peligro. Vigón se quedó cerca de su doblete, pero Werner mandó a tiro de esquina el intento del centrocampista.

Pumas no pudo mantener la intensidad y San Luis tomó la posesión del balón, aunque en los últimos toques no decidieron de la mejor manera. Instantes antes de finalizar la primera mitad, González y Dinenno dejaron ir el segundo gol de ventaja. Tras una gran jugada por la banda del paraguayo, el argentino no alcanzó el pase hacia atrás y se perdió una de las más claras.

¡La definición de Juan Ignacio Dinenno tras el pase de Alan Mozo para poner el 2-0!#66AñosDeGarra #Volveremos #SoyDePumas pic.twitter.com/Oc2UHGy53b — PUMAS (@PumasMX) September 13, 2020

Ya en el complemento, los visitantes salieron revolucionados. Talavera fue factor para mantener el cero en la portería felina y brindó seguridad ante un tiro peligroso de Quiroga.

Cuando mejor jugaba San Luis, nuevamente apareció la calidad en juego de conjunto de los auriazules. Mozo se subió a la motocicleta, dejó a un rival desparramado y condujo hacia el centro, aprovechó el desmarque de Dinenno y asistió al argentino. El delantero falló en su primer remate, pero el balón rebotó en su muslo y entró a la portería para el segundo gol de los universitarios.

La visita explotó con el arbitraje por una posible falta previa en la jugada de Alan Mozo que culminó en el segundo tanto de los universitarios.

Talavera fue factor nuevamente y detuvo un remate de cabeza por parte de Quiroga en el área chica. Gracias a su buena colocación, el balón le llegó a las manos.

En la recta final del cotejo se confirmó la suerte de los auriazules. En un tiro de esquina, Berterame despejó dentro del área, pero el balón rebotó en la cabeza de Quiroga y se metió en su propia portería, lo que se reflejó en el marcador como el tercer gol a favor de Pumas. No hubo tiempo para más. Pese a las bajas de sus hombres más importantes, no sueltan la cima ni el invicto.

