Joven coleto será parte de la Selección Nacional de Fut7

San Cristóbal de Las Casas.- Fabián Alexander Sánchez Aguilar, de 9 años de edad y oriundo de esta ciudad, fue convocado a la Selección Nacional de Fut7 y podría defender la portería tricolor en torneos oficiales, luego de que fue detectado por visores en una competencia.

“Me vieron en la portería, le llamaron a mi papá y fue donde me hicieron la invitación, quedamos 15 y como yo soy portero, habían 7, mucha competencia pero más entre los jugadores porque eran 50, ahí fue donde quedé seleccionado, me siento muy feliz, ayer me avisaron que fui convocado, tenía muchos nervios”.

Asimismo, contó que practica el futbol desde hace 4 años y ahora se encuentra en la Selección Nacional, “ahora no solo voy a representar a Chiapas, sino a México”.





Lee también: Nace el primer equipo de fútbol gay de Malpaso





Por su parte, Juan Santiago León entrenador del Club San Antonio, contó que con ellos tuvo sus primeros entrenamientos, donde aprendió técnicas de futbol, “ se desempeñaba en cancha, es un muy buen defensa central, pero vimos cualidades en la portería, aceptó ser portero y hoy es seleccionado nacional”.

“Él se desempeñaba en cancha, tenía nociones, idea, de la portería, pero todavía no se decidía, le hacen una invitación a un nacional en León, Guanajuato y va con el equipo de Gallos de Tapachula, fueron tres niños del club, le hacen visorias y queda en ese grupo, y lo convocan a unas visorias, para representar a México en el fut7”.

Finalmente, dijo que el logro de Fabián es un esfuerzo de sus padres, ya que las autoridades municipales no aportan nada, “cuando vas a un selectivo hay que gastar en alimentación, hospedaje, transporte, y eso es mérito de los padres, que apoyan a su hijo para que explote sus cualidades”.