Tras la derrota ante CHIFUT los Canoeros deberán remar en busca del gane ante Dragones

Luego de la pasada derrota en donde cayeron dos goles a cero ante el equipo de CHIFUT en el estadio Flor del Sospo, el conjunto del Deportivo Profutsoccer ya prepara su siguiente compromiso ante el cuadro de Dragones de Oaxaca. El timonel, Cuauhtémoc Vargas afirmó que su plantel está trabajando bien y ese último tropiezo sirvió para visualizar los errores; además, mencionó que este fin de semana en casa, la afición será una pieza fundamental para buscar el triunfo ante el mejor equipo de la zona.

Para el técnico, el último descalabro fue debido a dos situaciones que no debieron de pasar; pues afirmó que los muchachos se vieron bien, sin embargo, en la parte complementaria comenzó la desconcentración y eso fue lo que permitió que los rivales marcaran en dos ocasiones; a pesar de lo anterior, Vargas destacó que ya platicó con ellos por lo que confía en que no volverá a pasar algo similar.





“Hay que corregir los errores, el juego pasado perdimos por dos imprevistos, el equipo jugó bien sobretodo el primer tiempo, lamentablemente salieron muy desordenados para la segunda parte y eso les costó el partido… se platicó con los muchachos y solamente queda trabajar, que entiendan que no podemos permitir errores, concentrarnos los noventa minutos y sobretodo tener más llegadas” externó.

Sobre su siguiente rival, el Director Técnico mencionó que solamente en el papel son mejores, pues a pesar de que el cuadro de Oaxaca se encuentra en la mejor posición de la zona, esos números no juegan en un partido y confía en que sus jóvenes serán mejores, por lo cual saldrán a buscar el triunfo desde que inicié el juego.





“En el papel sí, Dragones es el mejor club de la zona, pero cuando el árbitro da el silbatazo inicial eso no cuenta, son once contra once y lo que no saben ellos es que se enfrentarán al mejor club, que somos nosotros” mencionó.

Sobre la afición que tienen los Canoeros, Cuauhtémoc Vargas dejó en claro que serán pieza fundamental para el compromiso del próximo sábado, pues afirma que el apoyo que le hacen sentir a los jugadores será el extra que se necesita para poder conseguir un triunfo en estos partidos tan complicados.

“La afición será muy importante, que apoyen a los muchachos al cien por cien será la pieza clave que se necesita; las gradas se harán sentir este próximo sábado en el estadio Romeo González Espinoza” finalizó.