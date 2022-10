Checo Pérez se echa palomazo con Carlos Rivera durante palenque en Guadalajara

Sin duda, dos grandes de México en sus respectivas áreas son el cantante Carlos Rivera y el piloto Sergio Checo Pérez, por lo que verlos reunidos en el mismo lugar es una noticia que rápidamente inunda las redes sociales y más si de algo fuera de lo común se trata, pues el público se encuentra acostumbrado a verlos realizando las actividades propias de su profesión.

El escenario de este encuentro no podía ser otro que el palenque de las Fiestas de Octubre de Guadalajara, de donde es originario el piloto y hasta donde llegó el tlaxcalteca para ser parte de la cartelera del pasado 12 de octubre, por lo que incluso la propia cuenta de TikTok del evento no dudo en compartir la escena, junto con otras sorpresas que tuvo la noche.

Checo Pérez se echa palomazo en palenque de Guadalajara

Según se puede ver en videos, el piloto de la escudería Red Bull se encuentra en las primeras filas cercano al ruedo junto con su esposa, Carola Martínez, e incluso con la conductora Cynthia Rodríguez a un costado, por lo que Rivera no dudo en hacerle una mención especial durante su presentación.

En ella incitó al público a vitorearlo con su nombre, “Checo, Checo”, ante lo que el conductor no dudó en ponerse de pie y saludar a la concurrencia; el cantante afirma que Pérez le cuestionó que el porqué no cantaría “Te amo hoy”, ante lo que el exacadémico indicó que no estaba planeada pero que la cantaría.

En otro fragmento del evento se ve a Cynthia Rodríguez cantando muy efusivamente el tema “Digan Lo Que Digan”, mientras que al hacer un nuevo cambio en la toma se le puede ver al piloto cantando a todo pulmón mientras abraza a su pareja, en tanto que el video agrega el texto “El viejo sabroso cantando a todo pulmón”.

Checo asiste a las luchas en Guadalajara

Parece ser que el piloto mexicano está disfrutando de sus pequeñas vacaciones en familia, ya que también asistió a la Arena Coliseo de Guadalajara, pero intentó pasar desapercibido al ponerse una máscara de luchador junto con su hijo.

En sus redes sociales, Checo compartió una historia con la foto donde se le ve portando la máscara de Mr. Niebla y su pequeño una de Anibal, así lograron que no se les reconociera entre el público.

Checo Pérez compartió la foto en su historia de Istagram. Foto: Captura de pantalla

El piloto tendrá que volver con Red Bull la próxima semana para el Gran Premio de Estados Unidos.

