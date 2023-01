¿Te cambiaron por otra marca? Las mejores 5 canciones de Shakira para dedicar a tu ex

El tormento de una ruptura amorosa es cuando te dejan por alguien más y torna a un estado de ánimo en su mayoría de tristeza y decepción en las que solo puedes pensar escuchar música de desamor puesto que en ocasiones algunas parejas pasan por infidelidad antes de terminar la relación.





Aquí te dejamos las 5 mejores canciones de Shakira que le puedes dedicar a tu ex / Foto: Instagram | Shakira





Lo cierto es que no todas las rupturas son iguales y si bien hay parejas que, al descubrir que se ha apagado la llama, deciden dejarlo de manera amistosa o también que toman cierta distancia y cero contacto social; aún no se sabe cuál es el tipo de canción que se disfruta más a la hora de cantar en el karaoke, si una de amor o una de desamor, pero en este listado vamos por la segunda opción.





Lee más: ¿Quien es Ricardo Gómez? El parachico que se robo el corazón de las chiapanecas [video]





Todo el mundo tiene en su pasado a algún ex que le ha hecho sufrir, y en ocasiones no es fácil pasar página y olvidar, así que aquí te dejamos las 5 mejores canciones de Shakira que le puedes dedicar a tu ex si él o ella ha decidido dar vuelta a la página.

Shakira - Si te vas





Shakira - Moscas en la Casa





Shakira - Te aviso, te anuncio





Shakira, Ozuna - Monotonía





Shakira, BZRP Music Sessions #53

Cabe señalar que los mejores cantantes que se han visto en este bendito país tienen grandes canciones de desamor, las cuales no se pueden evitar dedicar cuando te dejan por otra persona, cuando te desprecian por no haber sido competente como ser humano.

También es preciso mencionar que desde que Shakira lanzó la nueva canción con BZRP, los memes no se hicieron esperar reventando las redes sociales.