¿Te atreverías? Joven se rapa hasta las cejas para ganar 15 mil pesos y no lo logra [video]

Antes conocíamos la famosa frase de “¿dejarías revisarte el celular por 100 pesos?” que para muchos fue una frase aterradora puesto que no querían que les descubrieran ciertas cosas delante de su pareja; así como también los famosos concursos que si adivinas el nombre de alguna canción te regalan $50 pesos por cada canción que aciertes entre muchos retos más.

Y es que últimamente estos retos si de por si ya eran emocionantes debido a que hay dinero de por medio ahora son más atrevidos o que si son de pensarse puesto que en algunos más incluso ponen en riesgo la vida de los atrevidos, sin embargo en este caso el reto no era tan peligroso.





En redes sociales se ha viralizado este reto de la "ruleta por la cabellera", a través de la cuenta de Tiktok Hotspanishmx muestra a un joven que sale a las calles con una ruleta rústica en mano a probar a la gente el amor por su cabellera.

En el video se logra ver a un joven de cabello largo hasta el hombro al cual le pregunta si se raparía por la posibilidad de ganarse 15 mil pesos , el joven se muestra interesado y le explican en qué consiste.





El reto era de raparse la cabellera y después girar la ruleta en la que se pueden ver distinta cantidad de dinero que son los premios, al girar la cantidad que señale la flecha es la cantidad que te llevas.

El joven decide pensarlo por un momento y le preguntan a otro joven que también tiene una cabellera larga pero él con seguridad se niega mientras que el primer joven se decide a hacer el reto.





¿Te atreverías? Joven se rapa hasta las cejas para ganar 15 mil pesos y no lo logra / Foto: Tiktok | Hotspanishmx





Este fue el video que se viralizó en tiktok puesto que el joven se rapa hasta las cejas con tal de conseguir los 15 mil pesos que tenia en mente pero la suerte no estuvo de su lado puesto que no lo logró, aunque no se fue con las manos vacías.