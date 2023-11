¿Es posible la adicción a la inteligencia artificial (IA)? Aquí te explicamos

Un año después de su lanzamiento el 30 de noviembre de 2022, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cada vez más popular para diversas actividades como la creación de contenidos, trabajo, estudio, búsqueda de información y entretenimiento, especialmente a través de chatbots. La rapidez y facilidad de uso que ofrece la IA la convierten en una opción atractiva para muchos usuarios.

Imagen representativa de interacción humanos-IA / Foto: Gerd Altmann/Pixabay

La psicóloga Gabriela Paoli, especializada en nuevas tecnologías, advierte sobre los posibles riesgos de adicción a la inteligencia artificial. Paoli define las tecnoadicciones como conductas compulsivas y descontroladas que se convierten en prioridad para la persona afectada. Este proceso adictivo puede desarrollarse de manera imperceptible.

Considerando que cualquier actividad placentera tiene el potencial de volverse adictiva, la IA no está exenta de riesgos y peligros. Paoli enfatiza la importancia de controlar el tiempo que se pasa conectado para prevenir una posible adicción.

El dudoso remedio para la soledad

Los chatbots, programas basados en IA que permiten a los usuarios interactuar con máquinas de manera natural, ofrecen una experiencia atractiva para muchas personas, especialmente aquellas que experimentan soledad no deseada. Estos sistemas pueden proporcionar respuestas empáticas y coherentes, generando una sensación de conexión humana.

Paoli señala que la hiperconectividad ha traído consigo problemas como la "nomofobia", el tecno-estrés y el "fomo". Aunque la adicción a los chatbots es un fenómeno reciente y aún no hay suficiente información científica al respecto, se sugiere estar alerta a los posibles riesgos.

Tecnología, dudoso remedio para la soledad / Foto: Freepik

Los adolescentes y jóvenes en pleno desarrollo pueden ser especialmente vulnerables a una posible adicción a los chatbots. La comodidad y la ausencia de presiones sociales pueden hacer que prefieran interactuar con estas herramientas tecnológicas en lugar de con amigos o colegas humanos.

La soledad no deseada también juega un papel importante, afectando a un número creciente de jóvenes. Aunque los chatbots pueden percibirse como un remedio contra la soledad, Paoli advierte que podrían intensificar este sentimiento en lugar de mitigarlo.

Hombre ‘encadenado’ al mundo virtual / Foto: Freepik





Para prevenir una posible adicción a los chatbots, Paoli recomienda ser consciente del uso que se les da, interactuar de manera consciente y controlar el tiempo dedicado a estas interacciones. La falta de atención a la duración de la conexión puede llevar a días sin contacto humano.

En resumen, la proliferación de la inteligencia artificial en nuestras vidas plantea preguntas sobre posibles riesgos de adicción. Aunque aún es un fenómeno en estudio, es esencial abordar esta tecnología de manera consciente y equilibrada para evitar posibles consecuencias negativas en la salud y el bienestar emocional de los usuarios.