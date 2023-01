Fuegos artificiales en el espacio: la mejor fotografía del telescopio Hubble en 2022

La NASA publicó a través de Twitter el resultado de la encuesta lanzada el pasado 29 de diciembre sobre la mejor fotografía que el Telescopio Hubble realizó en el 2022.

En la cuenta de Twitter oficial del telescopio, el jueves pasado la NASA preguntó a los usuarios ¿Cuál es tu imagen favorita del Hubble de 2022?, acompañado de cuatro fotografías llamadas DEM 190, NGC 976, HCG 40 y Terzan 2.

¿Que fotografía ganó la encuesta?

La encuesta, que tuvo un total de 23 mil 555 votos, dio por ganadora la imagen de la DEM L 190 con el 38 por ciento. Es un remanente de supernova está a 160 mil años luz de distancia, hecha de los restos de la muerte de una gran estrella.

El Twitter de Hubble a señaló que DEM L 190 parece una imagen de los fuegos artificiales del año nuevo.

El telescopio Hubble fue desplegado en 1990 por el transbordador espacial Discovery y lleva dicho nombre en honor al astrónomo Edwin Hubble.

Además, no sólo es un telescopio, también es un gran observatorio espacial que ha revolucionado la astronomía desde su lanzamiento.

Este telescopio nos brinda una visión nítida del universo la cual ayuda a los científicos en su estudio de las estrellas y galaxias más distantes, así como los planetas de nuestro sistema solar.

En sus más de 30 años de operación, Hubble ha realizado observaciones que han maravillado la imaginación de la humanidad y gracias a él se ha profundizado nuestro conocimiento del universo que nos rodea.