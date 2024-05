Magisterio chiapaneco agrede a reportero del Heraldo de Chiapas

La mañana de este viernes el reportero Ángel Canseco del Heraldo de Chiapas fue agredido por maestros del Sindicato y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Chiapas (SNTE- CNTE) sección VII y 40, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El comunicador relató que los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 cuando cubría el fallecimiento de uno de los docentes que se encontraba en el campamento magisterial, por lo que un grupo de docentes lo rodearon, lo golpearon y le quitaron el equipo de teléfono con el que trabaja.

Lee también: Muere maestro que se encontraba en paro indefinido de Tuxtla, agreden a reportero

“Luego después de todos los golpes, porque digo fui sometido, me sometieron contra el piso, incluso uno de los maestros tenía su rodilla sobre mi cuello, tenía mi cabeza contra el piso, a partir de ahí afortunadamente un grupo de compañeros se acercó conmigo me apoyó, me soltaron, llegó un policía que intentó mediar”, detalló el reportero.

Fue a través de un integrante de la mesa central del grupo de maestros que devolvió el equipo telefónico, sin que se hicieran cargo de los daños físicos que le provocaron.

Presunto agresor del reportero de El Heraldo de Chiapas / Foto: El Heraldo de Chiapas

Ante estos hechos lamentó la violencia de la que fue víctima, ya que dijo nunca recibió advertencia sobre las limitaciones para realizar su trabajo periodístico.

“Hasta dónde yo sé no agredieron a nadie más pero sí estaba un grupo de maestros, un grupo de maestros en particular que está un poco hostil (…) Es triste porque también tenemos una chamba que es informar a todas las personas y lo hacemos sin violentar a las personas, sin violentar la privacidad de las otras personas”, puntualizó.

Por ello pidió a las autoridades mejores garantías para las personas que se dedican al periodismo, ya que de acuerdo con Artículo 19 México es el país más peligro para ejercer el periodismo, pues en promedio durante 2023 se registró un ataque cada 16 horas a un comunicador o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor.