NASA festeja Navidad con despegue del James Webb, el mayor telescopio espacial de la historia

Hoy es un día en el que la NASA está celebrando por todo lo alto una muy feliz Navidad luego del exitoso despegue del James Webb, el mayor telescopio espacial de la historia.

➡️ Kamo'oalewa, el asteroide que pudo haber nacido de la luna y está próximo a la Tierra

El cohete Ariane 5 fue quien se encargó de llevar este sábado al famoso telescopio fuera de este planeta en punto de a las 7:20 am hora de México, desde el puerto europeo de Kurú, en la Guayana Francesa.

Merry Christmas! We got you a new telescope.



The James Webb Space Telescope launched today, beginning a one-million-mile journey to see 13.5 billion years into the past. Follow @NASAWebb and join the quest to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/TlYpoUHdJu pic.twitter.com/ilwWPuIJun — NASA (@NASA) December 25, 2021

El James Webb partió hacia el espacio sin ningún contratiempo, pero un cielo parcialmente nublado en Kurú no permitió ver de manera continua el ascenso del cohete y las dos largas lenguas de fuego que provocaban sus motores a plena potencia.

Fue en su cuenta de Twitter que la La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) festejó el exitoso lanzamiento, asegurando que esto era el comienzo de una nueva era.

"El comienzo de una nueva y emocionante década de ciencia subió al cielo. La misión de Webb de #UnfoldTheUniverse cambiará nuestra comprensión del espacio tal como lo conocemos".

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!



At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6 — NASA (@NASA) December 25, 2021

La Agencia Espacial Europea (ESA) señaló que este despegue era un impresionante regalo de Navidad entre otras cosas para la ciencia espacial.

El Webb ha empezado hoy su viaje después de casi tres décadas de trabajos de desarrollo y construcción, y años de retrasos. La importancia y revolución de esta misión, tanto desde el punto de vista astronómico como tecnológico, ha hecho que las agencias espaciales realicen retransmisiones en varios idiomas.

La NASA lo está retransmitiendo en inglés, en un programa liderado por la astrónoma Michelle Thaller, y en español, conducido por la científica española Begoña Vila, ingeniera jefa de sistemas del James Webb en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la agencia espacial estadounidense, quien resumió: "es un día histórico".

For years, we’ve been answering the question: When will #NASAWebb launch? This morning, we answered that for the last time! Next up: Where is Webb? We’ve got an answer for that, too!



See where Webb is on its million mile journey to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/EZC60K56YN pic.twitter.com/edQ2XxNqyn — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 25, 2021

Thaller señaló que con Webb se podrá avanzar en el conocimiento de las primeras galaxias que nacieron después del Big Bang para así conocer más sobre nuestra historia.

"El James Webb pondrá a nuestro alcance datos e imágenes nunca vistos. Colores que no hemos podido ver hasta ahora en el espacio, detectar cosas que no teníamos en mente en la astrofísica actual", aseguró el chileno Nestor Espinoza, uno de los implicados en esta misión.

El director general de la ESA, Josef Aschbacher, dijo: "ver un lanzamiento de esta magnitud y en este nivel de cooperación internacional es ver una maquinaria increíble en acción (...), estoy orgulloso del trabajo".

Here it is: humanity’s final look at @NASAWebb as it heads into deep space to answer our biggest questions. Alone in the vastness of space, Webb will soon begin an approximately two-week process to deploy its antennas, mirrors, and sunshield. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/DErMXJhNQd — NASA (@NASA) December 25, 2021

El James Webb, una colaboración entre las agencias espaciales de Estados Unidos (NASA), Europa (ESA) y Canadá (CSA), viajará hasta situarse a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, unas cuatro veces más lejos que la Luna.

Desde allí, ofrecerá una vista inédita del universo a longitudes de onda del infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, y permitirá a los científicos estudiar una gran variedad de objetos celestes, siendo capaz de mirar hacia atrás en el tiempo más de 13 mil 500 millones de años para ver las primeras galaxias que nacieron tras el Big Bang.

Pero para ello, además de separarse del cohete a los 27 minutos y 11 segundos, deberá seguir un largo viaje y superar una serie de etapas críticas en el próximo mes.

#NASAWebb is safely in space with its solar array drawing power from the Sun! Its reaction wheels will keep the spacecraft pointed in the right direction so that its sunshield can protect the telescope from radiation and heat: https://t.co/NZJ7sSJ8fX#UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/s4nfqvKJZD — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 25, 2021

El James Webb es tan grande que se ha doblado al estilo origami para caber en el cohete de Arianespace y una vez en el espacio se desplegará como un juguete transformer.

Entre otros, deberá abrir su parasol, del tamaño de una cancha de tenis, y luego el espejo primario, de 6.5 metros.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La recomposición y tensado del enorme escudo solar comenzará a los tres días y a los doce empezará el despliegue y recolocación del espejo primario formado por 18 hexágonos. Estas son solo algunas de las delicadas fases por las que deberá pasar y que ningún aparato ha realizado nunca antes.