¡Ojo ahí! ¿Cómo saber si tu INE está vigente para votar?

Con miras a las próximas elecciones de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado medidas cruciales para garantizar un proceso electoral transparente y confiable. Una de las condiciones primordiales para ejercer tu derecho al voto es contar con una credencial del INE vigente. A continuación, te proporcionamos información esencial para asegurar que tu participación en el proceso electoral sea exitosa.

Modelos Válidos y Aceptables:

Solo las credenciales del INE de los modelos D, E, F, G y H serán consideradas válidas para votar en las elecciones de 2024. Es fundamental que verifiques que tu credencial pertenezca a alguno de estos modelos para evitar contratiempos el día de las votaciones.

Modelo D: Emitidas en 2013.

Modelo E: A partir de julio de 2024.

Modelo F: En el extranjero a partir de febrero de 2016.

Modelos G y H: A partir de diciembre de 2019.

Las credenciales de tipo A, B y C ya no son vigentes y no podrán utilizarse para votar en 2024.

Consulta la Validez de tu Credencial:

Para verificar si tu credencial está vigente, accede a la Lista Nominal del INE haciendo clic [AQUÍ]. Ingresa los datos solicitados, que se encuentran en el reverso de tu credencial, tales como el Código de Identificación de Credencial (CIC), Identificador del Ciudadano, OCR, Clave de Elector y Número de Emisión.

Datos que tienes que saber para la actualización de tus INE/ Foto: INE

Fecha Límite para Renovar tu INE:

Es imprescindible que estés al tanto de las fechas límites establecidas por el INE para tramitar o renovar tu credencial, las cuales son las siguientes:

22 de enero de 2024: Renovación de credenciales o actualización de datos.

Renovación de credenciales o actualización de datos. 22 de enero de 2024: Personas que cumplen 18 años y tramitan por primera vez su INE.

Personas que cumplen 18 años y tramitan por primera vez su INE. 8 de febrero de 2024: Reposición por robo o extravío.

Reposición por robo o extravío. 14 de marzo de 2024: Fecha límite para recoger la credencial.

No descuides estos plazos, ya que contar con una credencial vigente es crucial para ejercer tu derecho al voto en las elecciones de 2024. Mantente informado y contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia.

