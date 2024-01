Convocatoria SEMAR 2024: requisitos, registro y qué carreras hay

La Heroica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina (SEMAR) ofrece diversas carreras de nivel profesional para formar oficiales capacitados en distintas áreas. Estos son algunos de los programas destacados:

Ingeniería en Sistemas Navales (Cuerpo General)

En la Heroica Escuela Naval Militar, los aspirantes se preparan para el Cuerpo General, adquiriendo conocimientos para operar sistemas de armas, navegación y propulsión en los buques de la SEMAR.

Ingeniería Aeronaval (Piloto Aeronaval)

La Ingeniería Aeronaval capacita a futuros oficiales para operar aeronaves de la Armada de México, brindándoles las habilidades necesarias para llevar a cabo diversas acciones desde el aire.

🚨¡El momento de iniciar tu proyecto de vida, ha llegado!



Nuestra Convocatoria #UniversidadNaval2024 te está esperando en 👉🏼https://t.co/3ruzZqITrN



No lo pienses más y navega hacia el futuro…#UniversidadNaval más que una carrera, un proyecto de vida. 🇲🇽⚓#UNINAV2024 pic.twitter.com/Bzqjy5ruw8 — SEMAR México (@SEMAR_mx) January 9, 2024

Ingeniería en Hidrografía (Infantería de Marina)

Estudiar Ingeniería en Hidrografía en la Heroica Escuela Naval Militar prepara a los aspirantes para convertirse en Oficiales al Mando de Unidades Operativas en tierra, siendo la fuerza versátil capaz de desarrollar operaciones desde mar, aire y tierra.

Médico Cirujano Naval

La Escuela Médico Naval se dedica a formar oficiales para la Armada, proporcionándoles sólidos conocimientos en la prevención y atención de la salud. Los futuros médicos navales se destacan por su actuación clínica basada en equidad, ética y humanismo.

Enfermería Naval

La Escuela de Enfermería Naval prepara a oficiales del Servicio de Sanidad Naval de la Armada de México. Los graduados adquieren conocimientos y habilidades para asistir al personal médico en la atención a los pacientes.

Requisitos para la Convocatoria 2024 de SEMAR





- Ser Mexicano(a) por nacimiento y no tener otra nacionalidad.(NP y NTP)

- Ser soltero (a), sin descendencia y no estar embarazada, comprometiéndose a permanecer en ese estado hasta que apruebe su examen profesional. (NP y NTP)

- Contar con Clave Única de Registro de Población. (NP y NTP)

- La edad mínima de ingreso es de 17 añor, 11 meses, 30 días. Esta edad mínima debe ser computada al 31 de diciembre de 2024. (NP y NTP)

- La edad máxima de ingreso depende del nivel de estudios al que decidas ingresar, en ambos casos debe ser computada al 05 de agosto de 2024:

* 20 años, 11 meses, 30 días (NP)

* 22 años, 11 meses, 30 días (NTP)

- La estatura mínima de ingreso depende del género y es la siguiente:

* Mujeres: 1.58 metros (NP y NTP)

* Hombres: 1.63 metros (NP y NTP)

-Complexión física y peso corporal acordes a su estatura y edad:

* IMC mínimo: mayor a 18 (NP y NTP)

* IMC mácimo: menor a 25 (NP y NTP)

(El IMC se calcula dividiendo el peso expresado en kilogramos, dividido por la estatura al cuadrado expresada en metros)

- El promedio escolar mínimo depende del nivel educativo, estos son:

* 7.5 Bachillerato (NP)

* 7.5 Secundaria (NTP)

- Estar clínicamente sano.

- Esquema de vacunación completo acorde a la fecha que tenga al ingreso a los Establecimiento Educativo Naval. Vacunas adicionales y no son de carácter obligatorio las siguientes:

* Hepatitis A

* Varicela

* COVID-19

- Los aspirantes masculinos mayores de edad que sean aceptados se les requerirá a su ingreso a los Establecimiento Educativo Naval la cartilla u hoja de liberación del Servicio Militar Nacional.

¿Cuáles son los impedimentos para entrar a la Marina?

Tatuajes

Podrás ingresar teniendo tatuajes, siempre que estos se encuentren en zonas del cuerpo no visibles cuando portes los uniformes de la Institución (incluyendo los uniformes de deportes), que no excedan una dimensión máxima de 10 x 10 cm., que las imágenes no sean ofensivas a la moral o que hagan apología al delito; en caso de tener más de un tatuaje, estos no deberán ocupar más del 10% de la superficie corporal. En el caso de las cicatrices causadas por tatuajes que hayan sido retiradas de cualquier parte del cuerpo, no deberán exceder de 10 cm.

Perforaciones

No se aceptan perforaciones en el pabellón de la oreja o en cualquier otro lado del cuerpo. Al personal femenino solo se le permite una perforación en cada pabellón de la oreja.

Cabello

El personal femenino que ingrese podrá tener el cabello largo, no excedido el volumen y deberá usarlo debidamente recogido mientras porte el uniforme, a manera de que el tocado asiente correctamente, quedando por fuera el cabello recogido.

Desertado

No ser desertor (a), ni haber causado baja de algún establecimiento del Sistema Educativo Naval, Sistema Educativo Militar, Náutivo o Civil por tener mala o regular conducta.

El Personal Naval en el Servicio Activo que desee participar en el presente "Proceso de Selección 2024" deberá solicitarlo oportunamente por escrito la Rectoría de la Universidad Naval (por los conductos regulares ante su Unidad o Establecimiento Naval), siempre y cuando cumplan con los requisitos de la presente convocatoria. Una vez que le sea autorizada su solicitud, se le comunicará oficialmente que procedan a su registro.

El personal naval de nuevo ingreso que se encuentre comisionado en la Guardia Nacional no podrá participar en el concurso de selección para ingresar a los EEN. Cualquier solicitud que se reciba de este personal no será considerada.

¿Cómo sacar ficha para la Marina?

De manera presencial es en la Universidad Naval, con domicilio en Heroica Escuela Naval Militar No. 669, Presidentes Ejidales II sección, Coyoacán, Código Postal 04470, Ciudad de México, y en los Centros de Registro que se encuentran en las regiones, zonas y sectores navales, con un horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

Y para un registro se elabora con los siguientes pasos:

Para iniciar su registro deberá dar click aquí en "Crear cuenta".

Para la creación de su cuenta se sugiere utilizar un correo electrónico de Gmail.

Una vez creada la cuenta, el sistema le enviará un enlace de confirmación al correo electrónico que haya sido registrado en el paso anterior.

que haya sido registrado en el paso anterior. Después de realizar los pasos anteriores, usted podrá completar su registro en línea.

Es necesario que al crear su cuenta, el correo electrónico que se registre sea válido; ya que de lo contrario, no recibirá la confirmación para completar el registro. Así mismo, deberá conservar su contraseña ya que es necesaria para el ingreso al sistema.

¿Qué documentos necesito para entrar a la SEMAR?

Ficha de registro y carta compromiso debidamente requisitada (Original)

Ficha de depósito por concepto de examen (Ceneval) Copia Digital (Original y Copia)

Una fotografía tamaño infantil a color reciente (Original)

Acta de nacimiento certificada (Original)

Certificado de bachillerato con promedio mínimo de 7.5, si aún lo estás cursando deberás presentar tu historial académico hasta el 5° semestre con calificaciones aprobatorias y promedio general igual o mayor a 7.5. (Original)

Cartilla o precartilla del Servicio Militar Nacional para el personal masculino mayor de 18 años en caso de contar con ella. (no obligatorio). (Original)

Clave única de registro de población (CURP). (Original)

Documentación que deberás digitalizar en scanner a tamaño real, guardarla en una carpeta de archivos que llevará por nombre tu número de registro y entregarla en un "cd" (disco compacto).

¿Cuánto dura el entrenamiento de la Semar?

La Dirección General de la Heroica Escuela Naval Militar (HENM) ha dispuesto poner en ejecución el Curso de Adiestramiento Básico Naval (CABN) para cadetes de primer año, por el término de 7 semanas continuas.