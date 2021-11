Día del soltero: razones por las que según la ciencia no consigues pareja

Desde hace algunos años se festeja en todo el mundo el día del soltero, una fecha para celebrar aquellos que por alguna razón siguen sin pareja.

Si tú eres uno de esos que por más citas y ligues que tengas no logras concretar una relación estable esta nota te interesa.

Según la ciencia, el que una persona tenga dificultades para conseguir pareja podría deberse a varios factores, tanto problemas de conducta como emocionales, aquí te decimos algunos de ellos.

° Falta de capacidad para socializar: Si eres muy tímido y te cuesta entablar una conversación es probable que tengas una mayor dificultad para relacionarte con las personas y aún más con alguien que te gusta.

° Tener expectativas irreales: Muchas veces idealizamos tanto a nuestra futura pareja que cuando alguien no cumple con nuestras expectativas nos frustramos. Es importante que sepas que no hay nadie perfecto y en las parejas esto no es la excepción.





° Baja autoestima: Entre los problemas emocionales que pueden interferir en la búsqueda de pareja, la baja autoestima es una de las principales, pues es difícil encontrar a alguien que te quiera cuando no has aprendido a quererte a ti mismo.

° Inseguridades: Una persona insegura difícilmente podrá crear relaciones sanas y estables pues continuamente estará dudando de sí mismo o de su compañero (a) lo que podría llevar la relación al fracaso.

Si has detectado alguna de estas conductas en ti mismo podrían ser algunos de los motivos por los que aún no ha llegado una persona a tu vida. Trabaja en ti mismo y pronto dejarás de celebrar esta fecha.