El villancico que muestra la cara oscura de la Navidad: corran y escóndanse, no están a salvo

La canción Carol of the Bells, escrita por el ucraniano Mykola Leontovych, es básica en temporadas decembrinas, pues fomenta la alegría a pesar de las adversidades. Sin embargo, en el folclore alemán la primicia es otra: aquellos que no se portaron bien están en serios problemas, Krampus los buscará para arrastrarlos al inframundo.

En esta versión del famoso villancico navideño el protagonista es Krampus, una figura de la mitología germánica, la cual advierte a los escuchas: “Aquellos que no han sido buenos, mejor corran y escondanse, no están a salvo”.

La variante navideña que causa terror a los más pequeños pertenece a la película homónima de 2015, del género de terror, comedia y fantasía, dirigida por Michael Dougherty.

La melodía con el mismo ritmo que la original, se distingue por su letra. Mientras Carol of the Bells dice: “Escucha cómo las campanas, dulces campanas de plata, parecen decir, desecha las preocupaciones, la Navidad está aquí trayendo buen humor”. La versión de Krampus indica: “Esta Navidad estarás perdido. Hay alguien vigilando. Todo lo que has hecho saldrá a la luz”.

El resto de la composición de Carol of the Bells (de Krampus) dice “Niños tengan cuidado, por favor sean cuidadosos. ¿Has sido bueno? ¿Te comportaste cómo deberías? Para aquellos que no, se sabe que Kampus vendrá a buscarlos. No están a salvo. Será mejor que corran”.

Los usuarios en redes sociales provenientes de Latinoamérica se toman esta canción con una oscura letra de forma cómica, pues han hecho comentarios como: “Lo bueno es que Krampus no sale de Europa” y “Aquí en México mejor entonamos El burrito sabanero”.

¿Quién es Krampus?

Para quienes tienen la duda sobre las probabilidades de ser raptados por el denominado “diablo de la Navidad”, les informamos que el mito indica que visita a los niños y niñas mal portados la noche del 6 de diciembre, por lo cual la fecha es conocida como “Krampusnacht (la noche de Krampus)”.

El nombre proviene del vocablo “krampen (garra)” y se le atribuye a un personaje parecido a un fauno con colmillos.

La próxima vez que Carol of the Bells (El villancico de las campanas) comience a sonar es importante prestar atención a la letra, tal vez no se trate de la composición original, sino de la terrorífica versión protagonizada por Krampus.

