¿Es mejor ser emprendedor o empleado? Cónoce más

Son muchas las personas que en algún momento de su vida se han de plantear ser emprendedor y es ahí cuando surgen las dudas de lo que es mejor para nosotros aunque la respuesta dependa de muchos factores considero que es importante saber si tu personalidad es acorde para ser emprendedor o empleado porque va dependiendo de tus objetivos de vida o tus características de como puedes ser feliz y el ritmo o modo a como quieras vivir.

Aunque los factores sean diversos podremos analizar las dos opciones en el cual podamos generar un criterio personal en la cual sabrás si tienes la actitud para ser un buen emprendedor, si realmente existe el gusto de emprender y superar los obstáculos que puedan surgir o ser empleado pero en este proceso también existen los obstáculos puesto que todo éxito o meta siempre es complicado.

Se llevó a cabo el Primer Foro Emprendedor para que los alumnos aterricen el tema de lo que es ser un emprendedor / Foto: Nadia Baez | El Heraldo de Chiapas

Cómo probablemente sepas ser empleado acarrea muchas ventajas entre ellas la certeza de recibir un salario fijo mensual o quincenalmente; es una de las prioridades de muchos, especialmente de aquellos que buscan seguridad y estabilidad; en el mundo emprendedor nos mencionan diferentes ponentes que es completamente como una montaña rusa en la cual no sabemos realmente en nuestro camino cómo nos va a ir y es un proceso de altibajos sin embargo una de las grandes ventajas de ser empresario es el manejar tu tiempo según tu propio ritmo. Si bien implica un mayor grado de responsabilidad, te permite ordenar tus tareas a tu manera, no te obliga a estar en un lugar físico de lunes a viernes ni te programa necesariamente un horario fijo.

El director de Marketing y comercio electrónico de AVENUE MEDIA, Rafael Sansores informa que para ser un buen emprendedor se debe de realizar una buena herramienta para hacer crecer tu negocio y uno de los medios principales hoy en día debido a la pandemia de COVID-19 es la de realizar el Marketing Digital y que no solamente se trata de subir una publicación y tratar de obtener clientes si no que el producto de lo que realmente estás vendiendo es la foto de tu producto, una buena foto real, a que me refiero en que no sea diseñada que realmente lo que estés vendiendo sea el mismo producto de la foto con la que vas a crear publicidad.

Varios de los ponentes presentes en este foro nos comentan acerca de su trayectoria y de cómo llegaron al lugar en el que están hoy en día / Nadia Baez | El Heraldo de Chiapas

Debido a que hemos tenido experiencias como consumidores que nos enamoramos de la foto en redes sociales pero al momento de tener el producto o servicio es completamente diferente así que Sansores recomienda siempre ser lo mas natural y dar información exacta de lo que se vende.

El Lic. Héctor Hugo Colli Mata fundador del Foro Emprendedor (Tapachula y Cacahoatán) tiene el objetivo de brindar a los jóvenes del futuro estos foros para dar a conocer de cómo ser un buen emprendedor y en el camino hacia emprender de qué manera hacerlo de lo mejor posible para conseguir el éxito; varios de los ponentes presentes en este foro nos comentan acerca de su trayectoria y de cómo llegaron al lugar en el que están hoy en día.

Después del foro han obtenido una visión distinta en la que pueden ejercer su carrera siendo sus propios jefes / Foto: Nadia Baez | El Heraldo de Chiapas

La mayoría del alumnado al principio comentaba que solo querían ejercer su carrera en una empresa como empleados pero después del foro han obtenido una visión distinta en la que pueden ejercer su carrera siendo sus propios jefes.