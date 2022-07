Especialistas llaman a atender padecimientos del TDAH como la ansiedad y la depresión

La ansiedad y la depresión que presentan algunos adultos, pueden tratarse de padecimientos relacionados en su niñez con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el cual puede derivar en problemas con el abuso del alcohol y estupefacientes como la cocaína, además de general una conducta antisocial, por lo que recomiendan atenderse y combinar un tratamiento farmacológico y de terapia cognitivo conductual, advierten médicos especialistas.

El TDAH es un padecimiento multifactorial y se debe a una interacción compleja de múltiples elementos prenatales, biológicos, ambientales de adversidad psicosocial, la psicopatología de los padres y las experiencias en la niñez.

Tiene una heredabilidad estimada del 76 por ciento, con un riesgo incrementado de dos a ocho veces en familiares de primer grado para desarrollar TDAH, y los padres con TDAH tienen más de 50 por ciento de probabilidad de tener un hijo con este trastorno. En el caso de México, no se tiene una cifra precisa, pero se estima que afecta a un millón y medio de niños y niñas menores de 14 años.

“El tratamiento puede ser iniciado a cualquier edad no necesariamente desde la niñez, la única diferencia es que las personas que inician desde la niñez ya han podido establecer un patrón de conducta que los saque adelante. Debemos recordar que esto es algo que permanece toda la vida, entonces, si no lo vemos en un adulto quiere decir que aprendió a manejar mejor su problema de inatención o de impulsividad y por su misma edad ya no presenta hiperactividad”, especificó el doctor Jorge Treviño Welsh, Neurólogo Pediatra y del Neurodesarrollo, quien tiene especialidad en el Centro Neurológico para Niños y Adolescentes y un fellow en Neurología Clínica y Neurofisiología en el Miami Children Hospital.

Por su parte, el doctor Humberto Bautista Rodríguez, especialista en psico-oncología y Coordinador del Servicio de Psico – Oncología en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, refirió que, “debido a que el TDAH es un trastorno complejo y cada persona es única, es difícil hacer recomendaciones para todos los adultos que tienen TDAH, pero algunas que pueden ser útiles son: hacer una lista de tareas diarias, dividir esas tareas en pasos pequeños y manejables, llevar un registro de consultas, tomarse el tiempo para establecer sistemas de organización, así como pedir ayuda a familiares y amigos”.

Bautista Rodríguez señala que alrededor de un 65 por ciento de las personas con TDAH padecen afectaciones en su estado emocional desde su infancia, como: el trastorno negativista desafiante (50 por ciento), el trastorno disocial (30-50 por ciento), el trastorno de ansiedad (20-25 por ciento); así como los trastornos del estado de ánimo (15-20 por ciento) y trastornos del aprendizaje (10-25 por ciento); lo cuales complementan el cuadro y evolucionan junto con la persona, manifestando en los adolescentes la posibilidad de abuso de sustancias y desarrollar adicciones.

La prevalencia del TDAH en la atención con o sin hiperactividad se estima en alrededor del 5 al 10 por ciento de todos los niños, pero cuando se presenta en un adulto se le llama Trastorno de Déficit en la Atención Residual y esto representa un 40 por ciento de los adultos que fueron diagnosticados de niños. La incidencia de los adultos ronda el 3 por ciento de la población mundial.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el TDAH es un problema de salud pública que afecta el desarrollo y calidad de vida de las personas e inicia antes de los seis años, con una incidencia del 5 a 7 por ciento en niños y un poco más bajo en niñas. En la adolescencia prevalecen los síntomas y en la adultez persiste hasta en un 50 por ciento de los casos,

La OMS ha indicado que el TDAH, con o sin hiperactividad afecta en la vida adulta de distintas maneras y, en los estudios hechos en Estados Unidos se descubrió que los adolescentes, adultos jóvenes y personas que tuvieron déficit de atención cuando eran niños y no fueron tratados, tienen una mayor predisposición a sufrir accidentes automovilísticos, uso de drogas, alcoholismo, así como violencia doméstica.

Bautista Rodríguez señala que, además, entre el 25 al 50 por ciento de las personas adultas con TDAH manifiestan signos de ansiedad, y del 32 al 53 por ciento tiene problemas con el abuso del alcohol y estupefacientes como la cocaína; además, hasta un 28 por ciento sufre de alteración de la personalidad y conducta antisocial.

A su vez, el doctor Treviño Welsh, quien es también vocero de PiSA Farmacéutica, mencionó que las personas que padecen TDAH, “pueden presentar baja autoestima, así como distintas comorbilidades como la depresión, ansiedad y en algunos casos, trastornos de tipo psiquiátricos”, alertó.









