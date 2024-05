¡Protege tu piel! Los 5 mejores bloqueadores según PROFECO

El uso del protector solar debería ser una rutina diaria, al igual que el cepillado de dientes o cualquier otro cuidado personal. Aunque su aplicación es crucial durante exposiciones prolongadas al sol, como en la playa, caminando por un Pueblo Mágico o explorando destinos turísticos, es esencial en todo momento.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha evaluado diversas marcas de protectores solares y ha identificado las cinco mejores con un Factor de Protección Solar (FPS) mayor a 50.

Descubre las principales diferencias entre un bloqueador y un protector solar y cómo usarlos para estar siempre protegida / Foto: Archivo

5 bloqueadores recomendados por PROFECO

1.Nivea Sun Protect & Refresh Sport - Precio aproximado: $225 pesos.

2. Hawaiian Tropic Sheer Touch Ultra Radiance - Precio aproximado: $225 pesos.

3. Banana Boat Aqua Protect - Precio aproximado: $212 pesos.

4. Vichy Capital Soleil - Precio aproximado: $210.45 pesos.

5.La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique - Precio aproximado: $354 pesos.

Es importante tener en cuenta que estos precios son aproximados y pueden variar según el comercio.

¿Cómo usar el protector solar correctamente?

La Secretaría de Salud aconseja aplicar el protector solar al menos dos veces al día, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, período de mayor intensidad solar. Esta práctica es recomendada incluso en días nublados o lluviosos.

Para usar correctamente el protector solar, sigue estas indicaciones:

Cantidad adecuada: Usa suficiente protector para cubrir todas las áreas expuestas.

Usa suficiente protector para cubrir todas las áreas expuestas. FPS adecuado: Asegúrate de que el protector tenga un FPS de al menos 30.

Asegúrate de que el protector tenga un FPS de al menos 30. Protección completa: Elige un producto que ofrezca protección contra rayos UVA y UVB.

Elige un producto que ofrezca protección contra rayos UVA y UVB. Ropa adecuada: Complementa el uso del protector solar con ropa que cubra y proteja del sol.

Complementa el uso del protector solar con ropa que cubra y proteja del sol. Etiqueta del producto: Lee y sigue las recomendaciones e indicaciones en la etiqueta del protector solar.

Incorporar estos hábitos en tu rutina diaria no solo protege tu piel del daño solar, sino que también previene problemas de salud a largo plazo. La prevención es clave para disfrutar del sol de manera segura y saludable.

