“Así es Yordi…” explotan redes con memes de Martha Higareda

Martha Higareda, actriz mexicana famosa por sus papeles en películas como No manches, Frida, Amarte duele, y Cásense quien pueda, ha generado controversia entre los usuarios de redes sociales debido a historias que ha contado, mismas que han sido calificadas por algunos internautas como “mentiras”.

Sus anécdotas son variadas, y aunque ella las cuenta convencida, suelen ser identificadas como demasiado extravagantes para ser reales. La actriz, por ejemplo, ha contado que el popular actor de Hollywood, Jared Leto, la llegó a tratar de conquistar en algún momento de su vida; que una de sus amigas escribía los discursos de Elon Musk, e incluso que rechazó trabajar en una cinta junto a Robert Pattinson por grabar No manches, Frida

Según la actriz mexicana, rechazó trabajar en una cinta junto a Robert Pattinson por grabar No manches, Frida / Foto: Cortesía

Los internautas la han llamado “inventada” y han comparado su personalidad con la de Lucía Méndez, quien recientemente reveló haberse peleado con Madonna, durante uno de los conciertos de la reina del pop en la ciudad de Miami. Esta situación ha desatado una ola de memes, mismos que han sido compartidos por miles de usuarios de las redes sociales.

Los internautas la han llamado “inventada” y han comparado su personalidad con la de Lucía Méndez / Foto: Cortesía

Los internautas han reaccionando a los memes, escribiendo cosas como: “Amo los memes de Martha Higareda”, “Los videos y memes de Martha Higareda me dan un buen de risas se los juro”, “Los memes de Martha Higareda me dan vida”, “Los tweets/memes de Martha Higareda y las risas por teléfono me han mantenido a flote esta semana”, “Amo todos los memes de Martha Higareda”.

Martha Higareda es conocida por participar en películas como Fuga de reinas, Reyes de la calle, Niñas mal, Te presento a Laura y ha ganado un par de premios MTV por su labor como actriz.

