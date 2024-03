Las voces que han dado vida a Goku se despiden de Akira Toriyama

Virales Fallece Akira Toriyama creador de Dragon Ball y Dr. Slump

Ayer jueves, una noticia estremecedora conmocionó a fans de Dragon Ball de todas las edades. La cuenta oficial de Dragon Ball confirmó el fallecimiento del renombrado mangaka y diseñador de personajes japonés, Akira Toriyama, a los 68 años. Reconocido mundialmente por crear obras icónicas como Dragon Ball y Dr. Slump, su legado perdurará en la memoria de los fanáticos. Los actores y actrices de voz que dieron vida a Son Goku expresaron sus condolencias por esta pérdida.

Masako Nozawa, voz original señaló para los medios locales de Japón que promete cuidar el legado de Toriyma "Sensei, por favor cuidanos desde los cielos" concluyó en su emotivo mensaje.

Mensaje de Masako Nozawa, voz de Goku en versión original desde el primer capítulo hasta hoy día, sobre la noticia del fallecimiento de Akira Toriyama👇🏻#MasakoNozawa #Toriyama #Goku pic.twitter.com/oLMJUhnfo4 — Viva Er Manga (@VivaErManga) March 8, 2024





Stephanie Nadolny Actriz de voz estadounidense quien dio vida a la voz de Goku de niño externaron el fallecimiento del mangaka a través de sus cuentas oficiales:

Stephanie Nadolny, lamentó la pérdida a través de su cuenta de Instagram / Foto: stephanienadolny / Instagram





Mario Castañeda la voz más querida por el público mexicano y conocido en Latinoamérica por ser la voz oficial de Son Goku adulto, transmitió su mensaje en su cuenta de twitter:

Me acabo de enterar de la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball… No lo puedo creer…!!! Su trabajo, Goku, cambió mi vida…!! Descanse en paz…!! 🙌🏻🙌🏻🙏🏻🙏🏻 — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 8, 2024





Patrick Borg, la voz en francés se despidió desde facebook: " Adiós Señor, Akira Toriyama. Dejas atrás millones de fans y una tonelada de corazones rotos".





Doble Vía Goku Day ¿Cual es el origen y el significado de este día? Aquí te explicamos





Pablo Domínguez, actor de doblaje de Goku en España también dio sus condolencias y se despide del creador de Dragon Ball con estas palabras:

Nos deja nuestro gran maestro y creador de la serie de nuestra vida.

Akira Toriyama descansa en paz.

💔 pic.twitter.com/vnXDDxKgo1 — Pablo D.Lagares🐲 (@PabloDLagares) March 8, 2024





No solo actrices y actores de doblaje se han unido para despedirlo, Eiichirō Oda, autor de One Piece, y Masashi Kishimoto, autor de Naruto, rindieron tributo a Akira Toriyama, con mensajes conmovedores. Estos escritores han contribuido a difundir la cultura japonesa globalmente a través del anime. Tras conocerse el fallecimiento de Toriyama, expresaron sus sentimientos en mensajes que han conmovido a numerosos seguidores.

Versión traducida ↓