Si alguien te cae mal o te molesta, Alfredo Adame los insulta por ti

Uno de los personajes más polémicos de la farándula mexicana es sin duda Alfredo Adame, quien en los últimos tiempos se ha hecho más famoso por sus constantes pleitos con Carlos Trejo y los insultos que lanza a compañeros del medio artístico.

Gracias a esos insultos, de los que no se salvaron los conductores del programa Hoy, ahora te podría ayudar con tus enemigos, ¿cómo?

Pues resulta que en redes sociales ha circulado una supuesta conversación en WhatsApp de una persona originaria de Culiacán, cuyo nombre no se revela, quien le envió un mensaje a Alfredo Adame pidiéndole que lo ayude con una persona que lo está molestando.

“Buen día, Alfredo Adame, con todo el respeto que se merece, ¿si me podría hacer un favor? Estaría agradecido. Es mandar a ching** a su madr** a Juan Carlos Núñez, se la pasa molestándome y no me deja tranquilo. Lo dejo de molestar señor Alfredo, buen día, saludos desde Culiacán”, se lee en la supuesta conversación.

No se porque la gente paga 1,200 pesos por un saludo, si mi buen amigo Alfredo Adame lo hizo de todo corazón para mandar a chingar a su madre a @JuanCarlosNC19 pic.twitter.com/z168aCq5xH — PATO (@Pato_dua) September 5, 2020

A Alfredo Adame le agradó la idea de ayudar a sus fans, pues el ex conductor de Hoy le mandó un audio insultando a Juan Carlos Núñez, tal y cómo se lo pidió su fan. “Pinche Juan Carlos Núñez, soy Alfredo Adame. Ya deja de estar molestando a mi amigo, porque si lo sigues chingando se te va a aparecer el diablo y te voy a ir a poner una madriza que no te la vas a acabar. Ten cuidado, cuando me encabrono reviento madres. Abusado”, se escucha en el supuesto audio.

La supuesta conversación de WhatApp sucedió en el pasado mes de julio, pero apenas se ha dado a conocer en redes sociales, lo que generó una serie de burlas y de memes.

Pero hubo quien lo apoya al decir que mientras otras celebridades cobran por mandar un saludo, Alfredo Adame lo hace de “corazón”.