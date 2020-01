[Video] Famosa youtuber Nikkie Tutorials revela ser mujer transgénero

Luego de once años de pertenecer a la comunidad de YouTube, la joven de 25 años conocida como Nikkie Tutorials, ha compartido un vídeo a través de la plataforma, en el cual revela al mundo que es una mujer transgénero.

Ver esta publicación en Instagram days before Vogue cut my hair short for our photoshoot... and that isn’t the only cut that happened... zoom in on my middle finger 🙃 that’s what I get for preparing a midnight snack with a knife 🔪✨ Una publicación compartida por NikkieTutorials (@nikkietutorials) el 20 de Mar de 2019 a las 2:07 PDT

Nikkie de Jager, es una youtuber neerlandesa que ganó popularidad por sus habilidades con el maquillaje creando transformaciones impactantes.

Gracias a su talento ha colaborado con reconocidas marcas de maquillaje y es considerada como una de las pioneras de la industria de la belleza en YouTube, teniendo la oportunidad de trabajar con celebridades como Lady Gaga, Kim Kardashian, Rihanna, entre otras.

Ver esta publicación en Instagram You may call me KikkieTutorials 😌🍑✨ make sure you watch my NEW video with @kimkardashian NOW up on my channel 👉🏻 link in bio! ___ #nikkietutorials #kimkardashian #kkwbeauty Una publicación compartida por NikkieTutorials (@nikkietutorials) el 25 de Ago de 2017 a las 1:42 PDT

Ver esta publicación en Instagram I met Rihanna and you guys wanted to know every little detail on what it was like meeting her..... 👀 video is now up on my YouTube channel!!!! ✨ LINK IN BIO! Una publicación compartida por NikkieTutorials (@nikkietutorials) el 12 de Abr de 2019 a las 12:07 PDT

En el video titulado "I'm Coming Out", compartió con sus más de 12 millones de seguidores la historia sobre su transición, agradeciendo a su madre por todo el apoyo que ha recibido, ya que fue a la edad de 7 años cuando comenzó el tratamiento de hormonas, completando su transición a los 19 años.

Nikkie también reveló que en varias ocasiones intentaron chantajearla con filtrar la noticia sobre su transición, por lo que decidió confesarlo bajo sus propios términos esperando inspirar a otras personas que estén pasando por la misma situación que ella.

Aseguró que su actual prometido tiene conocimiento de la situación y ambos tomaron la decisión de continuar con su relación en privado lejos de la prensa y redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram just out here looking like 𝑒𝓍𝓅𝒾𝓇𝑒𝒹 𝓂𝒾𝓁𝓀 🥛✨ Una publicación compartida por NikkieTutorials (@nikkietutorials) el 11 de Ene de 2019 a las 1:53 PST

Para finalizar, la youtuber pidió a sus seguidores que no la trataran diferente, pues a pesar de su confesión, su contenido será el mismo. "Sigo siendo yo. Nikkie, nada ha cambiado. Lo último que quiero en la vida es que ya no confíen en mí o me vean con otros ojos o que piensen que he cambiado".