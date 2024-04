Cientos de ciudadanos se reúnen en Tuxtla para ver el debate presidencial

Esta noche cientos de ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez, se reunieron en la Calzada de las Personas Ilustres, donde a través de una mega pantalla pudieron ver el primer debate presidencial, a quienes entrevistamos a alguno de ellos para cerrar que opinaban acerca de ello.

Antonio Villanueva, uno de los asistentes a este primer debate, mencionó que le pareció un debate muy bueno, con muchas propuestas, además de muy alentador, esperando que el segundo debate sea a un mejor, dándoles más tiempos.

"Llenan de momento, pero falta otro debate, que hay que verlo con mucho interés igual", dijo Antonio.

José Hugo Sánchez, otro ciudadano que se encontraba viendo el debate, dijo que la participación de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo, se encontró con toda la energía y firmeza.

"¿De los otros contendientes que opina? No traen propuestas, no traen nada, son personas que ni traen idea", abundó el ciudadano.

José Alejandro Garza Cruz, también opinó a favor de la candidata Claudia Sheinbaum, mencionando que estuvo muy participativa, con grandes propuestas, esperando que venga lo mejor para Chiapas y México.

"¿De los demás candidatos que puede decir?, no coincido con sus propuestas, pero bienvenido, que gane Claudia Sheinbaum", afirmó Garza Cruz.

Otro ciudadano que estuvo a favor de Sheinbaum Pardo, fue Lorenzo López, aseguró que estos debates lo va a ganar la candidata Sheinbaum, ya que trae las mejores propuestas; "ha sido una mujer de trabajo, tiene u reconocimiento, tanto en empresas, nacionales, internacionales, organizaciones políticas, la OEA, es científica, pues la verdad es la ganadora de esta contienda".

Ante el debate que contundente entre la candidata Xochiltl Gálvez y Sheinbaum, aseguró que habla por hablar, pues también tiene un mal pasado; "realmente no tengo nada xontra la mujer si no con el sistema que esta mal representado, que es un viejo sistema, que no lo mismo, quizá lo peor", enfatizó Lorenzo López.

Finalmente Carmelino López López, otro ciudadano dijo que este debate fue interesante sobre todo para conocer los proyectos que tiene cada uno presenta, pero quien ve con mayores propuesta es a la Dra. Claudia Sheinbaum, siguiéndole en la contienda Jorge Álvarez Maynez, mientra que Xochiltl Gálvez, asegura que no trae nada bueno.

La ciudadanía concluyó que espera el segundo debate para ver que más propuestas traen, y que se destaquen, para tener una idea de por quien votar, aunque algunos asegura que Claudia Sheinbaum ha ganado este primer debate.