¿Quién vive con 7 mil pesos al mes?, cuestiona Álvarez Máynez

El candidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se reunión con estudiantes, militantes y simpatizantes en la Universidad del Valle de Cuernavaca (Univac), donde aceptó que el alma de su campaña va a ser con universitarias y universitarios.

“Aspiro a que me conozcan a que me comparen con otras candidatas a que se informen sobre ellas, sobre mí, sobre sus causas y las mías y en ese contraste decidan. Estoy hablando de una propuesta que he denominado el México Nuevo”, dijo.

El candidato del partido naranja, habló sobre los retos que enfrenta Morelos y México, así como sus propuestas para enfrentar las problemáticas en materia de seguridad, medio ambiente, generación de empleos, jubilaciones, salud y educación.

Respecto a la educación, el candidato hizo énfasis en la relevancia de garantizar el acceso a la educación de toda la población; resaltó el trabajo que ha realizado durante los últimos años la Universidad de Guadalajara, que acerca los planteles educativos a las comunidades más alejadas de Jalisco, facilitando así que jóvenes de escasos recursos puedan tener acceso a la educación superior.

Señaló que la mayoría de los empleos no provienen de las grandes empresas transnacionales sino de las pequeñas y medianas empresas, sin embargo, éstas últimas, en muchas ocasiones, no pueden hacer frente a todo lo que implica generar empleos formales, como es el pago de seguridad social.

"En todas estas barreras tenemos planteamientos", dijo al señalar que debe existir estímulos fiscales; fortalecer el emprendimiento, detonar la inversión como lo ha hecho Jalisco y Nuevo León en todo el país.

Además, un estudiante cuestionó ¿por qué deberían votar por él? El funcionario contestó: "Nunca he pensado en un cargo porque para mi no es quién sea presidente, quién sea gobernador, siempre he pensado en esto como un asunto cultural. No va a cambiar México si yo soy presidente, va a cambiar si cambian las personas".

Previo a su encuentro con estudiantes, el candidato cuestionó que ¿quién vive con 7 mil pesos al mes?, y dijo que los salarios no deben incrementarse sólo por decreto, además, defendió el papel de los empresarios como generadores de empleos.

"No hay que castigarlos", señaló el emecista.

