"México debe endurecer la pierna ante el trato que EU da a migrantes": Xóchitl Gálvez

El gobierno de México “debe endurecer la pierna”, ante el trato que le están dando a los migrantes en Estados Unidos, así lo consideró la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, quien reconoció la repuesta del mandatario Andrés Manuel López Obrador y de la cancillería ante las medidas que tomarán el estado de Texas.

Entrevistada al término de su participación con los integrantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Xóchitl Gálvez rechazó la posición de la Corte de Estados Unidos y del gobierno de Texas para detener migrantes que estén en ese estado.

“Me parecer un buen posicionamiento (el del presidente y la cancillería) porque en el pasado no los aceptaron", manifestó la aspirante presidencial, quien reiteró “me parece bien, me parece que hay que endurecer la pierna porque no se vale el trato que le están dando a los migrantes”.

Sociedad Ley antimigrante de Texas es draconiana y deshumanizada, dice AMLO

“Rechazo cualquier tipo de xenofobia de los Estados Unidos (...) La rechazo. Sí es un riesgo. Qué bueno que está suspendida. (Ley antimigrantes de Texas) Creo que el gobierno mexicano sí debe subir el volumen”, dijo.

La representante de la coalición de los partidos PAN, PRI y PRD, habló sobre las preocupaciones manifestadas por quienes integran la Canacar e indicó que por la industria del transporte expresaron dos grandes inquietudes, y una de ellas es la infraestructura en el abandono que tienen las carreteras, las cuales resultan intransitables.

Esto, dijo, porque los mismos baches las han hecho muy peligrosas porque tienen que bajar la velocidad y los delincuentes los asaltan y por el otro lado, el tema de la inseguridad en el país, esto debido a los asaltos y asesinatos.

🔵🗣️Este miércoles, la candidata de Fuerza y Corazón por México, @XochitlGalvez, prometió a empresarios del autotransporte de carga en México que de llegar al Poder, dará más garantías de seguridad a sus trabajadores que hoy viven una una ola de asaltos y asesinatos.



📸 @ivergzg pic.twitter.com/eDGE7OBlLA — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 20, 2024

Xochitl Gálvez también habló sobre su idea de una aduana binacional, la cual comentó con los transportistas de la Canacar, pues dijo que es un tema que ya planteó desde que estuvo en Estados Unidos.

La propuesta tiene que ver con la infraestructura para tener agentes de los dos países en las aduanas que estén certificados con un convenio para el cuidado mutuo.

“Allá se quejan que dejamos entrar fentanilo a México y nosotros nos quejamos que dejamos entrar armas, eso es una forma de brindar más la frontera de tener niveles de certificación, porque los problemas no los vamos a resolver solos, tenemos que hacerlo con cooperación con Norteamérica porque el problema de las armas es un problema grave y el tema del fentanilo también es un problema grave es una propuesta que es bastante viable”, reiteró.

Enfatizó que en Estados Unidos está empleando a operadores de transportes y les están dando visas, para poder operar legalmente “es algo que no dicen los que están en contra de los migrantes”.

“Buena parte de la mercancía en Estados Unidos la están empezando a mover operadores mexicanos a los que les están dando visas de trabajo legal justamente porque no tienen mano de obra en Estados Unidos.

“Obviamente que desprecian la migración que les conviene pero no reconocen, que les aporta valor y riqueza a los Estados Unidos y tenemos que sentarnos para platicar y fortalecer más este tipo de visados impulsar más la migración legal con visas de trabajo específicas como las que se están ofreciendo a las operadores de camiones”, señaló Xochitl Gálvez.

Reiteró que se debe impulsar este tipo de visados impulsar más la migración legal con visas de trabajo específicas como la de los transportistas que está dejando sin operadores a México y muchos operadores están yendo a Estados Unidos por el tema de la violencia, “allá me pagan más está más seguro”, indicó la candidata.

En tanto, la candidata de Fuerza y Corazón por México, negó que cualquier amenaza del crimen organizado, luego de trascendiera que su equipo le pedía que ya no hablara de los delincuentes.

“Gente de mi equipo, les preocupa que yo sea tan frontal con él combate a la delincuencia, yo simplemente hablo de los delincuentes en general”, señaló a la vez que negó que haya tenido alguna amenaza.