Militantes aseguran que es importante acudir a votar

Militantes que acudieron al evento de Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez Aguilar, aseguraron que es importante votar para el futuro de México, además asistir a este evento demuestran el apoyo que le tienen a los candidatos.

Arturo Pérez Hernández, comentó que llegó en apoyo a los candidatos, además de la importancia de votar este 2 de junio, ya que buscan que de verdad haya un cambio.

En apoyo a un cambio, simpatizantes invitan a ejercer su voto a toda la población / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Pues esperemos que haya un cambio, porque la verdad, todos los sexenio pasados estuvieron mal, así que esperemos que haya un cambio como dicen", mencionó.

Francisco Grajales, explicó que es importante estos eventos, pues todos esperan que la 4T esté presente, además lo importante es seguir sumando y ver el cambio, afirmó.

"Esperamos un cambio en el gobierno estatal y el gobierno federal, salgan a votar este 2 de junio" dijo el militante.

Enrique Regil, otro de los militantes de morena pidió que salgan este 3 de junio a votar, pues es importante emitir el voto para el futuro de México; "tenemos que salir a votar para derrotar a la derecha, no lo vamos a derrotar con odio, porque no son nuestros enemigos, pero vamos a derrotarlo porque no puede seguir como estaba antes", mencionó, así también agregó que estas elecciones son seguras.

Elecciones 2024 El domingo en Tuxtla Gutiérrez Claudia Sheinbaum y Xóchilt Gálvez en Zinacantán

Lee más: Sheinbaum presentó sus propuestas en cierre de campaña en la Feria Chiapas

Cabe mencionar que en el lugar habían miles de personas, que llegaron en autobuses, sprinters, camionetas, y autos particulares, donde existía un embotellamiento total en el área, entre banderas ondeadas y gritos de gobernador y presidenta, cerraron el evento, el cual duró cerca de hora y media, mientras el sofocante calor y puntos de hidratación se mantuvieron en el lugar.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️