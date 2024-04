Candidato al Senado, Willy Ochoa, exige protección ante violencia electoral en Chiapas

Willy Ochoa, candidato al Senado de la República, dio a conocer en conferencia de prensa que pedirán el protocolo de seguridad para los candidatos y las candidatas por los hechos de violencia que se están viviendo en Chiapas.

Explicó que las autoridades en materia electoral han dicho que se les brindará protección a los candidatos a diputados locales y alcaldes de Chiapas, así como a los federales, por lo que pedirán seguridad para todos.

“Las autoridades tendrán que hacer una investigación para determinar a quién le brindar seguridad y yo calculo que sea a la mitad de los aspirantes de todo el estado”, expresó el político chiapaneco en su gira que hace en el Soconusco.

Añadió que, a pesar de pedir seguridad para todos los candidatos de la oposición, vamos a realizar campaña con las medidas preventivas debidas a los hechos de violencia que hay en muchos municipios de Chiapas.

Indicó que la autoridad estatal tendrá que brindar la seguridad de los candidatos de la alianza del PAN, PRD y PRI en tiempo y forma, pues el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, lo hará en los próximos días.

Aseguró que Chiapas ha perdido la batalla en materia de seguridad y ha sido rebasado por la ineptitud, la indiferencia, así como por su complicidad ante la ola de violencia que se ha registrado en la Concordia, Coita y Cintalapa.

Criticó que el gobierno esté hablando de otros temas y no de los temas importantes que están afectando a los chiapanecos en varios puntos de la geografía por la inseguridad que se está viviendo.

“Hay ausencia de funcionarios y los políticos del oficialismo que andan en campañas hablan de todo menos de lo importante, andan como si no pasara nada, Chiapas se nos está yendo de las manos y los únicos que podemos detener esto somos nosotros”, abundó.

Pidió a los chiapanecos que el temor no les quite el deseo de cambio el próximo 2 de junio y salgan a votar sin miedo, ya que si no se actúa hoy, el futuro será peor el día de mañana para las nuevas generaciones.

Puntualizó que es necesario que se actúe para atender el tema de seguridad que se vive en Chiapas y que les ha robado la paz y tranquilidad a miles de chiapanecos por la indiferencia de las autoridades federales, estatales, así como municipales.

Elementos de la GN cubriendo evento de Willy Ochoa en Tapachula / Foto: Manuel Núñez / Diario del Sur

Cabe hacer mención de que el político llegó bajo un fuerte operativo de seguridad integrado por seis elementos de la Guardia Nacional y cuatro hombres que portaban chalecos antibalas, así como armas de fuego que forman parte de su seguridad privada.