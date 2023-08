Actividad industrial cae más de 20% en Morelos

La actividad industrial en Morelos registró un descenso de 20.9 por ciento a tasa anual en abril, lo que implicó su peor caída desde diciembre del año pasado, cuando cayó 28.5 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Rodrigo López Laguardia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) dijo que esta cifra es el reflejo del estancamiento que hay en este sector.

A su parecer, existe poco ánimo para atraer inversiones al estado porque en los parques industriales hay poco espacio y en realidad los gobiernos no planean el desarrollo industrial en la entidad.

“El estado tiene industria por necesidad, pero no fue pensado con verdadera vocación industrial; llegamos a un crecimiento natural y de ahí no hemos pasado”.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Inegi, muestra que la construcción fue el mayor obstáculo para la industria en Morelos, ya que retrocedió 30 por ciento a tasa anual, su peor baja desde finales del año pasado.

En tanto, la minería descendió 14.9 por ciento a tasa anual en abril, seguido por la actividad industrias manufactureras con 8.9 por ciento.

Pese a que la mano de obra es buena, los sueldos no compiten en comparación con Monterrey o Querétaro, lo que impide el crecimiento, dijo el presidente de Canaco-Servytur de Morelos.

Agregó que los sectores industriales más afectados son el automotriz porque la producción se disminuyó en comparación con Guanajuato y Aguascalientes.

Descartó que la disminución de la actividad industrial tenga que ver en primera instancia, con los altos índices de violencia en el territorio. Reconoció que sí influye, pero no es el que más peso tiene.

Víctor Manuel Mendoza Moreno, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Morelos, indicó que la extorsión aumentó, pero no tienen una estadística.

“No tengo un número exacto, pero te puedo decir que sí aumentó, lo sé porque en confianza me lo dicen; yo me he ofrecido a acompañarlos a denunciar pero no quieren”, aseguró.

El empresario insistió en que le urge a Morelos una estrategia de seguridad acorde a las problemáticas reales, mejorar las condiciones de trabajo de los policías y aumentar el presupuesto en materia de seguridad e infraestructura.

Para el presidente de Coparmex la llegada de grandes industrias o nearshoring no es un proyecto difícil de aterrizar porque Morelos está cerca de la Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Veracruz; cuenta con un aeropuerto que se puede habilitar para ser de carga, de esa manera crear condiciones que sumen y convenza a los empresarios e inversionistas.

“El nearshoring es un modelo de negocio al que Coparmex Nacional y por supuesto en Morelos le apuesta porque sabemos que puede funcionar”, concluyó.