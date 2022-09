Apuntalan producción de café nacional, Chiapas aporta el 30 por ciento

La estimación mundial de café es de 167.47 millones de sacos, a nivel nacional se espera 4.2 millones de sacos la cosecha que ha comenzado, un poco mayor al ciclo productivo pasado, de ese volumen del país un 30 por ciento será aportación del estado de Chiapas, entre un millón 200 mil a un millón 400 mil sacos, expuso el secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE), Anuario Luis Herrera Solís.

Explicó el representante de los cafetaleros del país que los precios en los mercados internacionales afortunadamente están buenos, la bolsa está arriba de 220 dólares por quintal de cien libras, a veces aumenta a 230, a veces baja, este año el precio del café pagado a los productores anduvo entre los 4 mil 200 a los 5 mil 200 pesos, en promedio 4 mil 700 o 4 mil 500 pagaron las comercializadoras.

De acuerdo con la medición a nivel nacional y estatal ese ha sido el valor, esto significa que por kilo de café el precio ha estado en los 70 pesos a los 90 pesos, los cafés comunes los que se rigen por la bolsa de valores de Chicago, mientras que los cafés especiales de organizaciones del comercio justo tienen otro precio, de los 90 pesos a los 94 pesos.





El Festival Internacional del Café, Chiapas de Corazón 2022 es organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca





Los demás estados junco con Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Estado de México y Veracruz, tienen buenas expectativas, esta cosecha se espera mejor que el año pasado, por eso hablamos de 4.2 millones de sacos, podría llegar a los 4 millones 300 mil sacos, la suma total del año pasado nos alcanzó en 3 millones 900 mil sacos.

Herrera Solís comentó que los mercados internacionales están respondiendo muy bien, para el café mexicano y para el café chiapaneco en particular, hay mercados que lo buscan, son muy demandados también los cafés orgánicos, por su calidad, sanidad, su peso, aroma, fragancia, textura y otras características que lo piden por su calidad en Estados Unidos, Canadá, en naciones de Europa y Asia, entre otras partes del mundo, se hacen promociones y ayuda a conseguir buenos mercados.





La estimación mundial de café es de 167.47 millones de sacos, a nivel nacional se espera 4.2 millones de sacos la cosecha que ha comenzado, un poco mayor al ciclo productivo pasado, afirmó Anuario Luis Herrera Solís





"Lo que hace falta, dijo, es mejorar el consumo interno nacional y estatal aunque ha mejorado en los últimos 20 años, de medio kilo per cápita pasó a un kilo y medio per cápita al año, según los estudios nacionales y para los productores, se ubica en un kilogramos con 800 gramos en promedio en México, ojalá aumentara esa es la aspiración".

"Lo que nos preocupa es que las torrefactoras meten mucho café de baja calidad, mientras que nosotros los productores para poder salir con los costos de producción tenemos que vender un quintal en 3 mil 500 pesos, y buscamos que haya reglas claras en las importaciones de café y la industrialización justa, porque cuando hay una buena producción a veces vienen siete años no tan buenos".

Comentó que hubo muy buena floración y un buen amarre de granos, pero si a la hora de cortar la lluvia persiste como está el café no madura y si no madura parejo y la cosecha tiene una merma porque queda mucho café en las plantas, el producto se tiene que cortar porque si no ya no florea en la siguiente cosecha, esos son factores negativos que también hay que considerar para que se pueda hablar de un número aproximado de quintales.





El Festival Internacional del Café, Chiapas de Corazón 2022 se celebrará en el municipio de Ocozocoautla





Lo que se ha complicado para Chiapas donde se cultivan 250 mil hectáreas con 70 mil productores es la mano de obra que viene de Centroamérica, sobre todo para las zonas Sierra y Frailesca, se ha complicado por la pandemia del Covid 19, por la paridad del peso con el quetzal que esté mejor posicionado que el peso, si se le paga 150 pesos a un jornalero exigen 300 o 350 que gana en su tierra, explicó.

"Vienen los trabajadores agrícolas saben de la buena atención a los cafetales y con ello les va muy bien en la corta del grano, a mayor volumen mayor ingreso, pero hay escasez de mano de obra, si a eso se le agrega la pandemia del Covid 19, la inseguridad, ya hay otros factores complicados que hace que los trabajadores agrícolas ganen mejor, en la cosecha pasada y ante pasada se quedó mucho grano en las plantas".

"Lo que nos empieza a preocupar son los excesos de lluvia, pueden darse derrumbes en los cafetales y puede no haber la maduración como debería ser, pareja, para que eso ocurra tienen que estar presentes los rayos del sol, que haya calor, que uniforma la maduración".

El próximo 1 de octubre inicia el ciclo cafetalero en el Día Internacional del Café, aunque la cosecha ya comenzó en septiembre en las zonas bajas, por el clima y lluvia las cosechas se adelantan, en zonas bajas termina en diciembre y en zonas altas empieza en enero, concluye a finales de abril y en algunas partes a mediados de mayo.