Banxico reconoce aumento en perspectivas de inflación para 2022 y 2023

Las expectativas de inflación para el 2022 y 2023 incrementaron, así reconocieron todos los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico) en las minutas de la última reunión de política monetaria del banco central.

De acuerdo con el documento publicado este jueves, la mayoría argumentó que la inflación sigue presionada principalmente por factores globales asociados a la pandemia. Además, uno de los miembros apuntó que ello se ha reflejado principalmente en el componente del precio de las mercancías.

“Otro comentó que dichos efectos se transmiten en gran medida a través de los bienes comerciables, incluyendo bienes finales, intermedios y materias primas”, indicaron las minutas.

No obstante, uno de los miembros de la junta resaltó que la inflación es un problema generalizado y que las presiones inflacionarias no solo son importadas, sino también internas y están afectando a los bienes no comerciables.

Sostuvo que las presiones internas son resultado de factores idiosincrásicos, como inseguridad, condiciones climatológicas adversas, falta de insumos específicos y presiones salariales, en un contexto donde hay dudas sobre las estimaciones tradicionales de la brecha del producto y del Producto Interno Bruto (PIB) potencial.

De este modo, la mayoría indicó que las expectativas de mediano plazo para la inflación general aumentaron. Todos mencionaron que las de largo plazo se han mantenido estables en niveles superiores a la meta de Banxico, que es de 3 por ciento más/menos un punto porcentual.

Inflación repunta en marzo

La inflación en marzo aumentó a 7.45% anual, lo que significó su mayor nivel desde enero de 2001, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el instituto, en el tercer mes del año la inflación se vio presionada por algunos productos agrarios y energéticos.

De este modo, destacaron alzas en el aguacate y la cebolla a doble dígito, y el gas doméstico LP, utilizado por la mayoría de los hogares en México, aumentó su precio 7.48% respecto a marzo de 2021.

