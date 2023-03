¿Cómo dos globos meteorológicos llevaron a México a prohibir la geoingeniería solar?

Un día de abril, el fundador de la startup estadounidense "Make Sunsets" se paró afuera de un cámper en Baja California y lanzó dos globos meteorológicos que contenían dióxido de azufre al aire, dejándolos flotar hacia la estratósfera.

El empresario Luke Iseman dijo que el dióxido de azufre en los globos desviaría la luz solar y enfriaría la atmósfera, una controvertida estrategia climática conocida como geoingeniería solar. El gobierno de México aseguró que el lanzamiento violó su soberanía nacional.

Iseman, de 39 años, agregó que no sabe qué pasó con los globos. Pero el lanzamiento no autorizado, que se hizo público en enero, ya tuvo un impacto: desató una serie de respuestas que podrían establecer las reglas para el estudio futuro de la geoingeniería, especialmente por parte de empresas privadas, en México y en todo el mundo.

El gobierno mexicano dijo a Reuters que ahora está redactando activamente las "nuevas regulaciones y normativas" para prohibir la geoingeniería solar dentro del país. México también planea movilizar a otros países para que prohíban la estrategia climática, dijo a Reuters un alto funcionario del gobierno.

Si bien el gobierno mexicano anunció su intención de prohibir la geoingeniería solar en enero, sus acciones y planes actuales para discutir las prohibiciones de geoingeniería con otros países no se han informado previamente.

"Se avanza (...) para preparar las nuevas regulaciones y normativas en materia de geoingeniería, es decir, avanzar en una norma oficial mexicana que prohíba dicha actividad en el territorio nacional", dijo la Secretaría de Medio Ambiente de México en un comunicado enviado a Reuters.

El contraataque mexicano llega cuando un número creciente de científicos y legisladores están instando a un mayor estudio de la geoingeniería solar, reconociendo que los recortes de emisiones por sí solos no limitarán el cambio climático peligroso y que pueden ser necesarias innovaciones adicionales.

México y las futuras investigaciones de geoingeniería

Expertos en política climática aseguraron que México está en condiciones de ayudar a establecer las reglas para futuras investigaciones de geoingeniería.

"Un país como México podría comenzar a unir a otros países y decir: 'Trabajemos juntos en esto y veamos cómo podemos prohibirlo juntos o hacer que suceda correctamente juntos'", dijo Janos Pasztor, director ejecutivo de Carnegie Climate Governance Initiative (C2G), que asesora sobre la gobernanza de la geoingeniería solar y otras tecnologías que alteran el clima.

El comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente de México dijo que exploraría el llamado de la Convención sobre la Diversidad Biológica de la ONU para una moratoria sobre las "actividades de geoingeniería relacionadas con el clima" para hacer cumplir su prohibición.

Agustín Ávila, un alto funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente, aseguró a Reuters que México también intentará encontrar puntos en común con otros países sobre geoingeniería en la cumbre climática global COP en los Emiratos Árabes Unidos este año.

El gobierno mexicano sostuvo que el lanzamiento de globos de Make Sunsets destacó los problemas éticos de permitir que las empresas privadas realicen eventos de geoingeniería.

"¿Por qué esta empresa, localizada en Estados Unidos, viene a hacer experimentos a México no los realiza en Estados Unidos?", se preguntó Ávila.

Iseman explicó a Reuters en un correo electrónico que eligió México porque "la mayoría de los investigadores informan que las partículas lanzadas a la estratosfera cerca de los trópicos crearán más enfriamiento al permanecer más tiempo en el aire". Además, tenía una camioneta y una casa rodante en Baja y cree que la región es hermosa, escribió.

David Keith, profesor de física aplicada y políticas públicas en la Universidad de Harvard que ha dedicado gran parte de su investigación a la geoingeniería solar, calificó el lanzamiento de Iseman como un "truco".

Iseman tiene experiencia en negocios, no en ciencia, pero dijo que consultó ampliamente con científicos del clima. Otras nuevas empresas innovadoras fueron ridiculizadas en sus primeros días, dijo. "Si los 'expertos responsables' estuvieran resolviendo el problema, no tendríamos que hacerlo", sostuvo en un correo electrónico.

Investigaciones de geoingeniería

Hasta la disputa de México con Make Sunsets, la geoingeniería solar había llamado la atención de los formuladores de políticas y los científicos como una posible solución al cambio climático y la financiación limitada de la investigación.

La estrategia, también conocida como Manejo de la Radiación Solar (SRM, por sus siglas en inglés), busca imitar los efectos de enfriamiento natural de las erupciones volcánicas cuando las nubes de ceniza reflejan suficiente luz solar para reducir el calentamiento de la tierra mediante el uso de aviones o globos para dispersar partículas diminutas en la estratosfera.

El mes pasado, 60 científicos, incluido el excientífico del clima de la NASA James Hansen, firmaron una carta en apoyo de más investigaciones de geoingeniería.

The Degrees Initiative, un grupo no gubernamental con sede en el Reino Unido, otorgó 900 mil dólares para la investigación de los impactos de la geoingeniería solar en los patrones climáticos, la vida silvestre y los glaciares a científicos de Chile, India, Nigeria y otros países.

A fines de febrero, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) también recomendó un mayor estudio de la geoingeniería.

Sin embargo, algunos científicos siguen oponiéndose a más investigaciones, argumentando que las intervenciones a gran escala en la atmósfera corren el riesgo de desencadenar cambios climáticos extremos e impredecibles, incluidas sequías importantes que afectarían gravemente a la agricultura y el suministro de alimentos.

En 2021, el gobierno sueco canceló un estudio dirigido por Keith que planeaba rociar polvo de carbonato de calcio no tóxico en la atmósfera para desviar la luz del sol después de que los indígenas sami acusaran a los investigadores de falta de respeto por la "Madre Tierra".

Frances Beinecke, una veterana activista ambiental y miembro de la Climate Overshoot Commission, un grupo de expertos que buscan estrategias para limitar el calentamiento futuro del planeta a 1,5 grados Celsius, dijo que el episodio Make Sunsets subraya la urgencia de desarrollar un marco regulatorio que permita un mayor estudio de la geoingeniería y establecer reglas seguras y equitativas para su uso.

"La gente no puede ir por todo el mundo y lanzar experimentos de campo sin algún tipo de supervisión", subrayó.

Iseman dijo que agradecería una regulación más clara, pero que la comunidad internacional se está moviendo "muy lentamente".

México no ha fijado una fecha para implementar su prohibición de geoingeniería, dijo una vocera de la Secretaría de Medio Ambiente. Y no está claro qué efecto podría tener la prohibición.

Keith argumenta que una prohibición es inaplicable. "No se puede escribir una legislación que diga que no se puede poner azufre en la estratosfera, ya que todos los vuelos comerciales hacen eso", explicó a Reuters.

Otros, señalan que la prohibición de la geoingeniería en el territorio de México no ofrecería protección contra el impacto a escala planetaria de los futuros experimentos de cualquiera de sus vecinos. "Podría suceder literalmente al lado. En términos de impactos en el mundo, es lo mismo", dijo Pasztor.

Mientras tanto, Make Sunsets dijo en una entrada de blog del 21 de febrero que había realizado tres lanzamientos adicionales cerca de Reno, Nevada.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) dijo que Make Sunsets no informó de los lanzamientos.

"La Ley de Modificación del Clima exige que cualquier actividad realizada con la intención de producir cambios artificiales en la composición, el comportamiento o la dinámica de la atmósfera se informe a la Oficina del Programa Meteorológico de la NOAA antes del comienzo de dicho proyecto o actividad", sostuvo la NOAA a Reuters.

Iseman dijo que buscó la autorización de la Autoridad Federal de Aviación, pero no reveló que los globos contenían dióxido de azufre. "Hasta donde puedo decir, no hay ninguna regla que nos obligue a hacerlo, ni siquiera a alguien a quien sea relevante notificar", aseguró.