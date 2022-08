Con la Reforma Laboral se abre un nuevo ciclo dentro del mundo laboral: CTM

La unidad nacional del movimiento obrero es una urgente necesidad. Es una cuestión imperante. Se debe construir por todos los sindicatos y confederaciones un Frente Amplio.

"Dentro de esta senda, dejar de lado el pasado. Se cerró un ciclo de cien años. El pasado ya no está. Los sindicatos y contratos de protección o no activos, ya no se necesitan. Se abre un nuevo ciclo de relaciones entre sindicatos, trabajadores y empresas”, afirmó Tereso Medina, secretario general adjunto de la CTM.

"Dentro de este esfuerzo, a través de la alianza sindical, de la Mesa de Diálogo que dirige Francisco Hernández Juárez, de la cual la CTM forma parte, está el poder ser capaces de hacer a un lado intereses personales o de grupo, para darle entrada a los verdaderos y superiores intereses de la nación y de los trabajadores de México”, dijo en entrevista con El Sol de México.

El Secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz, Autopartes, del Acero y Metalúrgicos, con más de tres mil trabajadores afiliados en la planta de General Motors, en Ramos Arizpe, Coahuila, comentó además:

Coincido con Hernández Juárez, en la necesidad de la unión nacional del movimiento obrero. Es un líder sindical experimentado.

Además, en este tema, sin duda alguna, las nuevas realidades que vivimos, sobre todo la implementación de la reforma laboral en México para Estados Unidos y Canadá y para el mundo en general, trae también como consecuencia la reflexión interna de cada organización, de revisar las estrategias que funcionan y las que ya no, para poder adecuar y modernizar las organizaciones sindicales y llevarlas a este nuevo proyecto laboral, que de alguna manera cerró un ciclo de cien años y, estamos abriendo un nuevo ciclo en la relación laboral entre trabajadores, sindicatos y empresas.

En medio de este comentario, está la urgente necesidad de la unidad nacional del movimiento obrero es una cuestión imperante. Es más, yo en foros y comentarios, pública y privadamente, soy un hombre que promueve la unidad nacional del movimiento obrero y la solidaridad nacional e incluso internacional.

En ese sentido, para arribar a la solidaridad internacional, primero tenemos que construir entre todos los sindicatos y confederaciones de México, la posibilidad de hacer un Frente Amplio que nos lleve a la nueva unidad del movimiento obrero.

Dentro de este esfuerzo que se lleva a cabo a través de la alianza sindical que dirige el compañero Francisco Hernández Juárez, de la cual formamos parte, está también el examen de poder ser capaces de hacer un lado los intereses personales o de grupo para darle entrada a los verdaderos y superiores intereses de la nación y de los trabajadores de México.

Creo que vamos por muy buen camino. Ojalá más pronto que tarde, esta reflexión se convierta en una acción importante del movimiento sindical en México para estar más fortalecidos y así poder hacer frente a cualquier vendaval venga de donde venga.

Unidad sindical para enfrentar cualquier vendabal

¿En la huelga en Telmex, se sintió la solidaridad sindical?

-Totalmente de acuerdo. En la huelga que llevaron a cabo los compañeros trabajadores y líderes del Sindicato de Teléfonos de México, representado por nuestro amigo Hernández Juárez, fue a mi juicio la primera manifestación que se da en términos solidarios entre sindicatos.

En mi opinión, es el camino que debe de ser de aquí en adelante para que cualquier sindicato por chico o grande que parezca, simplemente será fuerte por la unidad, para defender los intereses genuinos de los trabajadores de México.

¿Y dejar atrás los vicios de los contratos colectivos de protección?

-En ese sentido, dentro de la senda para construir esta unidad, tenemos que dejar de lado el pasado, dejar de lado los sindicatos y contratos de protección o no activos. Estos contratos o sindicatos ya no se necesitan y los trabajadores menos.

Dentro del análisis interno de cada organización va aparejado el reconocer que las acciones que tenemos que llevar a cabo es la construcción de lo que llamo un sindicalismo responsable, progresista y democrático a favor de los intereses de los trabajadores y del país.

Siempre he pensado que sí ganan los trabajadores gana el país y si gana el país ganan los trabajadores. Lo he pensado y conversado con mis compañeros dirigentes, que nuestro país es un país de trabajadores manuales, intelectuales, del campo y de las ciudades y en ese sentido tenemos construir por esos trabajadores, la unidad nacional del Movimiento Obrero.

¿Esta reforma laboral vino a cimbrar, a cambiar el rostro del mundo laboral?

-Por supuesto. Esta reforma laboral vino a cimbrar positivamente y a impulsar los cambios que ya le hacían falta a México, en el sentido de ya dejar atrás las viejas prácticas sindicalistas para entrar a la verdadera democracia en todos los órdenes:

De los trabajadores para que los sindicatos que logren y cumplan con los apartados de la Reforma Laboral, tanto de la constitución de mesas directivas o a las auténticas negociaciones colectivas, como en la negociación de contratos colectivos, en fin, de todo lo que tenga que ver con votaciones, con el sufragio personal, libre, secreto y directo, sin duda alguna, van a nacer sindicatos fuertes porque tienen el compromiso va a ser con los trabajadores y ese es el objetivo.