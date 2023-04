Incrementan denuncias a bancos en Condusef por parte de usuarios

Luego de de la pandemia aumentaron las denuncias de usuarios en la Condusef, en comparación del años pasado con el actual, en el período de enero a marzo, esto con información de Ildiberto Ochoa Samayoa, titular de la unidad de atención a usuarios de la Condusef Chiapas.

En el año 2022 tuvieron mil 111 denuncias en el 2023 aumentaron a 3 mil 109 dando un porcentaje de crecimiento del 179%. De estas denuncias las instituciones bancarias más denunciadas fueron; en primer lugar Bancoppel, en segundo Banamex, tercero Banorte y cuarto Banco Azteca.

Cabe mencionar que con Bancoppel la Condusef sólo regula al banco ya la tienda es con PROFECO, en esta dependencia se tuvo en el 2022, 38 denuncias mientras que el 2023 se elevó un 302.6% dónde 153 expusieron su denuncia, en Banamex se obtuvo en el 2022, 141 denuncia, en el 2023, 318 usuarios teniendo una variación del 125.5%, con Banorte aumento del 2022 al 2023 un 123.9% teniendo en este 2023, 197 denuncias, en cuanto a Banco Azteca obtuvo este 2023, 153 denuncia en comparación con el 2022 aumentó un 12.7%.





Las denuncias más comunes por las que son acusadas estas dependencias son por transferencias electrónicas no reconocidas, consumos no reconocidos y consumos que se realizan por vía internet que también no son reconocidos.

Ante esto el titular de la dependencia Ochoa Samayoa hace un llamado a los usuarios para que tomen sus precauciones y así también acudan a la dependencia a exponer sus denuncias.