Dirigentes del Monte de Piedad buscan convertir la institución en una financiera, denuncia sindicato

A los siete empresarios que dirigen el Nacional Monte de Piedad, les estorba el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la institución, quieren liquidar el contrato colectivo de trabajo y cerrar sus puertas que están abiertas desde hace 247 años, para crear una financiera.

Así lo denunció el secretario general del organismo gremial, Arturo Zayún González, ante la Mesa de Diálogo Sindical que conforman líderes de confederaciones y sindicatos CIT, CTM, CROM, CROC, CTC, COCEM, FENASIB, UNT, STUNAM, ASPA y el STRM.

Se trata de los empresarios Javier de la Calle Pardo, director general, y los miembros del Patronato José Antonio Palacios Pérez, patrono-presidente; José Ignacio Pérez Lizaur; Carlos Antonio Zozoya Gorostiza; Jorge Eduardo Alonso Olivares; Juan Miguel Gutiérrez Dávila y Margarita Hugues Vélez.

Tras agradecerles el interés demostrado ante el Sindicato del Nacional Monte de Piedad (SETNMP), refirió que es una entidad donde únicamente la gobiernan y toman decisiones siete empresarios, en una Institución que tiene 247 años de creación y que fue fundada en México para ayudar a las clases que menos tienen.

“Se han aprovechado del gran beneficio fiscal y se creen dueños del Monte de Piedad y pretenden hacer una financiera de la institución altruista. Pretenden que los más de 30 mil millones de pesos que tienen disponibles y muchísimos remantes y dan a entender que el Monte de Piedad en unos años va a estar en quiebra y que por eso es necesario liquidar el contrato colectivo de trabajo, cerrar la institución hacer una empresa nueva”, señaló Arturo Zayún.

“Lógicamente, les estorba nuestro contrato colectivo de trabajo, para ellos presentar un conflicto de manera económica. Pero nosotros, de manera legal, vamos a defendernos y su estrategia no les va a funcionar”, precisó.

Denunció que los trabajadores han llegado a sufrir agresiones personales, además se cerraron 18 sucursales sin autorización y fuera de la ley.

“También han agredido a la organización sindical, con la rescisión del contrato a 20 representantes de 20 secciones a nivel nacional, con el ánimo de acabar con la organización sindical, pero no lo van a lograr. A los integrantes del CEN no le pagan sus salarios con el ánimo de doblarnos, pero no nos van a doblar” puntualizó.

Solicitarán intervención presidencial

Zayún González adelantó que van solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum.

“El contrato colectivo de trabajo nuestro no es oneroso, pero dicen que es el motivo de que el Nacional Monte de Piedad vaya a entrar en quiebra en unos años”, agregó.

El líder del sindicato indicó que el director general tiene un salario de más de 500 mil pesos mensuales, más viáticos, bonos y autos de lujo, mientras que el resto de los funcionarios menores ganan 300 mil pesos mensuales.

“Con esos sueldos que sí afectan a la institución que es altruista, cuyos remanentes deben de ser para destinarlos a las clases más desprotegidas y no para hacer culto a la personalidad de esos siete empresarios'', enfatizó Arturo Zayún González.

Señaló que la gran parte del Patronato son banqueros y su idea es convertir al Nacional Monte de Piedad en una financiera.

“Están en la idea de hacer del Nacional Monte de Piedad, un tipo banca a través de una financiera; y dejan por un lado, aunque no lo reconocen ellos, el objetivo de la institución para la que fue creada: apoyar, cuidar a las clases más desprotegidas y marginadas”, señaló Zayún.

¿Cuántos trabajadores tiene el Sindicato del Monte de Piedad?

“Dos mil 553 ahorita. Son los que quedamos porque han despedido gente, han cerrado sucursales. Han tomado decisiones que han perjudicado a la organización sindical, como la rescisión de contrato a 20 secretarios generales de 56 secciones que tiene el sindicato en todo el país. Las 20 eran de las más grandes, las de mayores sucursales”, finalizó el entrevistado.