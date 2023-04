Disney deja ir a Nate Silver, "El Mago estadístico"

Nate Silver, fundador de FiveThirtyEight, y parte del equipo de 35 personas del sitio de noticias basado en datos están dejando ABC News como parte de una serie de despidos en The Walt Disney Company, según informó Sarah Scire y Laura Hazard en NiemanLab.

Silver dijo el martes que espera dejar el sitio de noticias de política y deportes cuando su contrato expire este verano.

Varios otros miembros del equipo de FiveThirtyEight, incluidos el editor gerente adjunto Chadwick Matlin, el editor de deportes Neil Paine, la editora senior de audiencia Meena Ganesan, la reportera senior de ciencia Maggie Koerth (y becaria de Nieman en 2015), la gerente de operaciones comerciales Vanessa Diaz y la diseñadora senior Emily Scherer, anunciaron que también se vieron afectados por los despidos.

FiveThirtyEight, nombrado así por el número de electores en el colegio electoral de Estados Unidos, tiene sus raíces en la sección "Comunidad" del sitio de noticias liberal Daily Kos, donde, en 2007, un estadístico de béisbol de 29 años llamado Nate Silver comenzó a escribir publicaciones sobre las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008 con el nombre de usuario "Poblano".

Silver lanzó FiveThirtyEight como su propio blog en marzo de 2008 y en la elección general de ese año, su modelo predijo correctamente los resultados en 49 de los 50 estados, así como a los ganadores de las 50 carreras al Senado de EU.





La cobertura temprana y maravillosa del trabajo de Silver a menudo invocaba la magia. "La caja de trucos de Silver suena desconcertante, ya que está llena de conversaciones sobre regresiones, medias vidas y análisis de Monte Carlo", escribió la junta editorial de The Guardian en 2008. The New York Times, anunciando su "asociación" con FiveThirtyEight en 2010, se refirió a Silver como un "mago estadístico". FiveThirtyEight rápidamente se convirtió en un gran generador de tráfico para el Times, donde su presencia proporcionó combustible para la entonces editora Margaret Sullivan.

En 2013, Silver dejó The New York Times (Sullivan también escribió sobre eso) y llevó FiveThirtyEight a ESPN. Bajo la compañía matriz Disney, se transfirió de ESPN a ABC News en 2018, ya que ESPN buscaba distanciarse del comentario político, y ha operado desde allí desde entonces.

Cuando Silver deje ABC News, dejará atrás el nombre comercial FiveThirtyEight, pero sus modelos irán con él. "Los modelos están bajo licencia para ellos y la vigencia de la licencia es concurrente con mi contrato", confirmó a NiemanLab en un mensaje. "Tienen derechos limitados sobre algunos modelos después del término de la licencia, pero no sobre las predicciones centrales de las elecciones".

Van Scott, vicepresidente de publicidad de ABC News, dijo en un comunicado que ABC News sigue dedicado al periodismo de datos con un enfoque central en política, economía e informes de investigación. “Esta estructura optimizada nos permitirá estar más alineados con nuestras prioridades para las elecciones de 2024 y más allá”.