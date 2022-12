Empresarios consideran viable reducir el número de integrantes del Congreso de la Unión

Empresarios de la construcción ven viable reducir el número de integrantes del Congreso de la Unión, para bajar el costo económico que representa para el país, sin duda que económicamente y políticamente sería salida le bajar a 300 integrantes la Cámara de Diputados y a 96 la Cámara de Senadores.

El arquitecto Manuel Pérez Gómez, dedicado a la industria de la construcción, explica que para el país resulta un alto costo el alto número de integrantes del Congreso de la Unión, por ello, debería haber un profundo análisis de la propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, para tomarás decisiones más acertadas para el país.





Otro elemento de gran relevancia es eliminar el financiamiento público a los partidos políticos porque representan una elevada carga económica para la nación, en el caso de Chiapas son 14 fuerzas políticas que se sostienen con recursos del pueblo y que bien podría destinarse para otros beneficios.









Lo que si me resalta muchas dudas es en cuanto a la propuesta de eliminar los órganos jurisdiccionales del país, debido a que son los responsables de garantizar la legalidad de los procesos electorales, mientras que la propuesta de eliminar los Órganos Públicos Locales Electorales de los estados no sería conveniente debido a que si. Los garantes de la realización de las elecciones locales, y creo que deberían continuar en sus funciones en el sistema electoral del país.

De acuerdo con el empresario Pérez Gómez, es conveniente realizar un profundo análisis de la iniciativa, no se trata de decir no a todo, tampoco aprobar todo sin análisis, hay que realizar el ejercicio de las consultas a los sectores de la sociedad para tomar las mejores desiciones en bien del país, no en beneficio ni de partidos políticos, ni de grupos políticos.

Uno de los beneficios para el pueblo es que bajaría la carga económica en caso de reducir de los integrantes del Congreso de la Unión, a la vez, la representación popular podría ser de mayor impacto en cuanto a que los legisladores estarían más cercano a sus representados, mencionó.