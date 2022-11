Propuesta de reforma electoral requiere de un amplio consenso: Chatú

La propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Mexicanos en materia electoral es fundacional, amplia, de gran calado y toda modificación de esa magnitud requiere de un amplio consenso, los partidos políticos responsables de legislar deben escuchar realmente a todos los actores incluyendo al Instituto Nacional Electoral (INE), es necesario que tomen en cuenta lo que el organismo tiene que decir al respecto, una reforma de ese nivel cambia totalmente las reglas del juego, opinó el Vocal Secretario del Consejo Distrital VI en Tuxtla Gutiérrez, Darío Chatú.

La importancia de que en el Congreso de la Unión puedan escuchar a todos los actores políticos es por el cambio del sistema electoral, que los partidos políticos tomen en cuenta la experiencia del INE que ha adquirido durante más de 30 años, es importante que consideren esa circunstancia, para llevar a cabo las elecciones nacionales no cuenta con los recursos para hacerlo, por eso la importancia de los institutos locales electorales, añadió.

Tendría que ser un cambio gradual, pero es importante que consideren en cuenta lo que el INE manifiesta porque al final de cuentas tiene la expertis de los procesos electorales, en la propuesta de reforma constitucional no desaparece se convierte en Instituto Nacional y de Consultas (INEC), plantea una restructura para pasar de 11 a 7 consejeros, así como el proceso de elección de sus integrantes que en la iniciativa refiere que sea directa por parte de la ciudadanía, añadió.





El funcionario del INE en Chiapas insistió que no está bien establecido en el planteamiento el procedimiento a seguir para la designación de los consejeros y ese es el problema, y es lo que nos tiene metidos en este embrollo, por ello hay que ser muy incluyentes en la escucha a todos los actores de la sociedad, reiteró Chatú.

En términos generales hay cuestiones positivas y negativas en la propuesta que afectaría al órgano electoral, no sabemos por ahora qué es lo que pasaría con el personal actual pero sin duda que al desaparecer las Juntas Locales Ejecutivas y las Juntas Distritales, habría despido masivo de personal, el personal del INEC pasaría a ser temporal solamente durante los procesos electorales, en vez de permanente.

“La propuesta de reforma electoral no plantea bien como vamos a trabajar y sí afecta totalmente al Instituto Nacional Electoral que es un organismo que basa su experiencia del personal y es lo que le ha dado confianza y credibilidad a la ciudadanía, hacerlos temporal generaría desconfianza a la ciudadanía; el Congreso de la Unión tiene que darle el uso de la voz al INE, hay cosas positivas, pero también cosas negativas”.

Otro de los aspectos negativos de la iniciativa es que plantea eliminar de un plumazo el servicio profesional electoral, cuando esto es lo que le ha dado a México la garantía de los procesos electorales confiables; el servicio profesional electoral es la estructura del INE y es imposible eliminarlo, otro aspecto complejo es el proceso de integración o designación de los consejeros y que el Congreso de la Unión debe tomar en cuenta, tiene que generarse el amplio debate, discusión y consenso con la mayor responsabilidad, insistió.





En relación con el presupuesto del INE, comentó que no se tiene definido pero se plantea que sea similar al del 2022, considerando que para el 2023 habrá solamente dos elecciones locales, una en el Estado de México y otra en Coahuila, el ejercicio de las funciones del organismo están dentro del presupuesto, no tendremos ningún problema para salir adelante, “aunque no sé el monto para este año siguiente, se redujo porque solamente tenemos dos elecciones, aumenta cuando es proceso electoral”, señaló.

Independientemente de que haya o no procesos electorales, el INE tiene actividades, nos encontramos inmersos en un proceso de redistritación nacional y estatal, n los 300 federales en el país, en los 13 federales y los 24 locales de Chiapas, este proceso está por concluir, a finales de este año se dará el acuerdo del consejo general y tendrá que aplicarse el acuerdo en el 2023, compartió.

Aunado a ello, precisó, tenemos actividades relacionadas con la consulta infantil y juvenil, se trata de una actividad de capacitación electoral, educación ciudadana y de cultura democrática, así como la credencialización permanente de la población, una actividad vital para el acceso al derecho al voto.