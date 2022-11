Ciudadanos de Chiapas defienden al INE: No queremos ser como Venezuela

Ciudadanos de Chiapas salieron a las calles de Tuxtla Gutiérrez para marchar en defensa de la democracia y de la permanencia en el sistema electoral del país del INE luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo pretende desaparecer mediante una propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya analiza el Congreso de la Unión.

No hubo discursos, tampoco una organización o dirigente que encabezada la manifestación, la concentración comenzó a partir de las 9:40 de la mañana en el parque Bicentenario, minutos después de las 10 de la mañana salió el contingente de más de 2 cuadras, unas 2 mil personas aproximadamente.

En el trayecto al parque central se fueron sumando personas, ciudadanos expresaron su rechazo a la propuesta gubernamental que plantea desaparecer a los órganos electorales y federalizar las elecciones, así como disminuir el número de diputados federales, senadores y eliminar las plurinominales en todos los cargos en México.

Don Jorge Rodríguez es un ciudadano que este domingo, dice que acudió por cuenta propia, a la marcha que se convocó mediante redes sociales, y lo hace porque “estoy convencido de que el señor presidente está destruyendo el país, y quiere acabar con todo lo que hay, y no es posible que acabe con la democracia”.

Entrevistado durante la caminada que partió de la avenida central y 13 poniente en el Parque Bicentenario hasta la plaza central frente por la avenida central de la capital, comentó que “el Instituto Nacional Electoral deben permanecer en el sistema electoral del país, un eventual desaparición el señor va a hacer lo que quiera, lo que él quiera, seguramente que para el 2024 va a poner al que él quiera”.

El ciudadano de Tuxtla Gutiérrez considera que podríamos volver a lo peor del pasado cuando el Estado mexicano a través de la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones, antes era un grupo, ahora es una sola persona, para mí es un traidor, invito a los ciudadanos a que se sumen a la movilización de la sociedad civil para exigir al Congreso de la Unión a que no desaparezca el INE, que no apruebe la reforma n ese sentido.

Mientras tanto, María López, insistió que la exigencia es que siga la democracia, no permitamos un régimen como el de Venezuela, de Cuba, nos invada, abramos los ojos, estamos a tiempo, que viva la democracia, que viva México, que viva Chiapas, vengo en libertad a esta manifestación como mama, como esposa, como hija, como ama de casa, como mexicana, a invitarlos a todos s que se sumen, abramos los ojos por favor.

Insistió que ante una eventual aprobación en el Congreso de la Unión de la iniciativa planteada por López Obrador, es muy riesgoso, “simplemente ver los ojos hacia Venezuela, es un claro ejemplo de lo que pudiera pasar en México, si no es que ya estamos viviendo eso, a lo mejor ya estamos frente a actividades hacia alá, por favor abramos los ojos. El INE no se toca, que viva la democracia”.

El INE no se toca, insistió Bayardo Robles, una institución que ha costado mucho a México y no tiene por qué desaparecer, y no cambiar en este momento, a menos de que hubiera verdaderamente una propuesta fuerte y honesta, yo creo que no se va a aprobar esa propuesta de reforma, ante un escenario de esa naturaleza muy probablemente habría una acción de inconstitucionalidad.

La convocatoria al Congreso Unión es a la Congruencia, a la representación política de calidad de acuerdo con el mandato por el voto popular que les dimos los ciudadanos, por eso insistió, vengo en libertad a participar en esta manifestación, la manifestación es una buena participación ciudadana, la alianza del PRI, PAN y PRD o el bloque opositor en el poder legislativo de la unión se debe mantener a favor de México, añadió.

El abogado Andrés Arnulfo Rodríguez Zarate, dijo que la reforma electoral no debe suceder en los términos en la que está planteada, en primer lugar porque no se propone la segunda vuelta electoral, se quiere reducir los distritos electorales pero no se manifiesta un equilibrio en las cámaras por el voto mayoritario y minoritario, y eso afecta el desarrollo democrático de los países, la reforma está planteada para ganar los distritos electorales y el que es el Estado mexicano el que tiene el presupuesto y el que manejaría a su conveniencia las elecciones.

Lo que seguramente habría que eliminar son los presupuestos públicos a los partidos políticos, para que con sus propios partidos puedan exponer sus plataformas electorales para elegir y decidir el cambio de la república, el problema es que la constitución de 1917 no ha terminado de cristalizarse y no es posible dar el cuarto paso si no hemos terminado el tercer paso en el país, esta es una de las grandes aberraciones porque no se ha consolidado la democracia en el país, añadió.

Ciudadanos en Tuxtla salen a marchar por la democracia, entre ellos adultos mayores se han sumado a la manifestación / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Esta manifestación lo hacemos en libertad y por buscar la libertad, libres de participar y de hacer las cosas, el presidente de México es un farsante en la democracia, ya lo ha demostrado cuando buscaba las elecciones desde siempre, el que no mantenía sus intereses o que no le servía de esclavo o de correligionario no era su amigo, que bueno que la ciudadanía se manifieste y se exprese a favor del INE.

Mientras tanto, la ciudadana Claudia Trujillo Rincón, dijo que el objetivo principal de esta marcha ciudadana es por la democracia, los órganos electorales han tenido un alto costo, tenemos un órgano autónomo, limpio, transparente, resguardado y nuestras credenciales de elector con medidas de seguridad, por ello, el Instituto Nacional Electoral debe ser autónomo y garante de la democracia, garantizar elecciones limpias como las que se llevaron a cabo en el 2018 que validó el gobierno federal.

Hay situaciones de la propuesta que se pueden rescatar, como el tema de los dineros, las estructuras, peor hay procesos de autonomía, lo que estamos enfrentando es lo que vivió el presidente en turno en 1968, lo vivieron después cuando se cayó el sistema, y no podemos volver al pasado, reiteró.

De los 40 diputados y diputadas locales de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, participaron dos diputados, Rubén Antonio Zuarth Esquinca y Leticia Méndez Intzín, del Partido Revolucionario Institucional, grupos de manifestantes demandaban la presencia de la diputada Leticia Albores, electa en el 2021 por el principio de representación proporcional por el Partido Acción Nacional, sin embargo, hace algunas semanas se cambió al partido redes Sociales Progresistas.

Leticia Méndez Intzín dijo durante la marcha que es válido la permanente de Instituto Nacional Electoral, lo que estamos exigiendo es la democracia en el país, su fortalecimiento, no nada más es Chiapas el que se está manifestando para ello, se tiene que tomar en cuenta la expresión de la ciudadanía, no queremos que se vaya el INE, ese es el punto que se está tocando, Chiapas se suma al movimiento en defensa del órgano electoral de México.

