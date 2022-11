Reforma electoral busca aniquilar al INE: Francisco Rojas

Ante la Reforma Electoral propuesta por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el ex presidente municipal y ex candidato a gobernador de Chiapas, Francisco Antonio Rojas Toledo mostró su rechazo a esta nueva reforma, argumentando que el gobierno del presidente López Obrador busca "aniquilar" al Instituto Nacional Electoral (INE).

"En México y en cada estado en particular habría que organizarse como sociedad civil para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) que pretende “aniquilar” el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se justifica porque sería un atentado a la democracia y sería regresar a las elecciones a manos del gobierno, así opinó Francisco Antonio Rojas Toledo, que confirmó participación en la marcha del domingo próximo a favor de la institución electoral, a la que ha convocado también a sus amigos.

Rojas Toledo fue candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional en el 2012, antes fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez en el de 1998 al 2001, también diputado federal y local, y cree que es la sociedad civil organizada la que debe parar la iniciativa “tramposa” de López Obrador para pretender desaparecer a la institución garante de la democracia en México.





En Tuxtla Gutiérrez se realizará una marcha el domingo próximo a favor del Instituto Nacional Electoral / Foto: INE





Desconozco quien lo organiza, pero me ha llegado la convocatoria y voy a asistir, lo haré acompañado de mi padre –Valdemar Antonio Rojas López- también ex candidato a gobernador por el partido Acción Nacional, no sabemos si alguien va a hablar, si habrá discursos, pero ante lo que está sucediendo en México, con la intensión de desaparecer al INE no hay que dejar pasar desapercibida la invitación.

La concentración de la sociedad civil de Tuxtla Gutiérrez será en el parque bicentenario de Tuxtla Gutiérrez a partir de las 9 de la mañana, hay muchas razones para que se defienda al INE como el no regresar al pasado, donde era el gobierno quien realizaba las elecciones, quien los calificaba y daba posesión al presidente de la república.

“A mí me tocó vivir esa situación, no es cierto que el pueblo elegiría al gobernante, tampoco a los consejeros electorales, porque quien tiene el dinero es el gobierno y el que compraría los votos para elegir a los consejeros electorales sería el gobierno, van a poner a los que ellos realmente quieran, esa es una razón fuerte para defenderlo”.





Andrés Manuel López Obrador, presidente de México durante conferencia matutina donde mostró los resultados de encuesta realizada sobre el INE / Foto: CUartoscuro





Otra razón es que la carta de identidad para la postulación de los consejeros electorales la van a controlar a través del mismo gobierno, y lo que quiere el presidente es controlar el sistema electoral como lo hacía el Partido Revolucionario Institucional, ahora lo hará Morena.

Lo que sí comparto es la idea de desaparecer a los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES) porque son instancias que se controlan ahora por los gobiernos de los estados, esa es una realidad, mientras que los órganos jurisdiccionales locales también tendrían que desaparecer; sería el órgano nacional electoral que realice las elecciones en los estados y no permitir la mano de los gobernadores.

Es indispensable que la sociedad civil organizada defienda la democracia y la autonomía del INE, ha costado mucho trabajo llegar en el país a esta situación, ha sido una lucha intensa y un ejemplo fue 1988 cuando le robaron a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la presidencia de la república, hay que defender la democracia, enfatizó Rojas Toledo.

“La tendencia en México es lo que hizo Chávez en Venezuela, acabar con los órganos electorales para que sea el gobierno quien maneje las elecciones y haga lo que se le dé la gana, con eso no estoy de acuerdo, por eso voy a participar el domingo”, enfatizó.

En el Instituto Nacional Electoral en Chiapas como institución no convoca, pero el personal puede ir a título personal a la manifestación que organiza la sociedad civil.