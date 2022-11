El INE no podría realizar todas las elecciones del país: Olga Luz Espinosa

El debate sobre la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral no está concluido, no hay coincidencias, es muy complicado el panorama, la propuesta es incongruente y es muy difícil que sea aprobada, no hay tiempos precisos para ello, se pensaba que la mesa directiva de la Cámara de Diputados lo plantearía en noviembre, por parte del Partido de la Revolución Democrática vamos a defender al Instituto Nacional Electoral, a los Órganos Públicos Locales Electorales y a los tribunales electorales, afirmó la diputada federal por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales.

La legisladora por el PRD, enfatizó que es muy lamentable la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus aliados, es incongruente que se piense en tener órganos nacionales como pasaría a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas desapareciendo los Órganos Públicos Locales Electorales, se estaría causando un atropello a la democracia y a la autonomía de los ahora órganos autónomos.

También puedes leer: Más de 12 mil menores de edad participaron en la Consulta 2021 del INE

De acuerdo con la legisladora federal, es imposible que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas pueda realizar todas las elecciones del país, eso será imposible, necesariamente se requiere y se necesitan los Órganos Públicos Locales Electorales, por parte del PRD vamos a defender al Instituto Nacional Electoral y en esa coincidencia están el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional.





El debate sobre la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral no está concluido, afirmó la diputada federal por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En la propuesta de reforma no hay una justificación a la pretensión de desaparecer al INE, a los OPLES y a los tribunales electorales, más bien una reiteración de que hay que desaparecerlos porque sí, por ello, vamos a insistir en su defensa y fortalecimiento de su autonomía, de esta manera esteremos defendiendo la democracia en México, antes de que se creara el órgano electoral federal del país era la Secretaría de Gobernación la responsable de las elecciones y no puede haber sometimiento a los poderes fácticos.

No es posible que para ser magistrado o consejero se tenga que ir a una elección nacional, no habría recursos para ello, los únicos que tienen estructura nacional son los partidos políticos, el gobierno federal o la delincuencia, es decir, estarían sometidos a los poderes fácticos y en México no debemos regresar a ello, reiteró Espinosa Morales.

Local ¡A mano alzada! Habitantes de Chilón y Sitalá exigen método de elección

“La propuesta no tiene pies ni cabeza y a pasar lo que lo que pasó con el INSABI (Instituto Nacional de Salud para el Bienestar), desaparecieron al Seguro Popular que porque no servía, que porque había corrupción y esta nueva institución ha sido un total y rotundo fracaso, no hay medicamentos, no hay quimios, no hay apoyos a los niños con cáncer, las propuestas que están haciendo son meras ocurrencias no son políticas públicas nacionales”.

Lo que buscamos es defender al INE, a los OPLES y a los tribunales electorales, es lamentable que los quieran desaparecer haciendo un tribunal único y un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que conozca de todas las elecciones en el país, no va a ser fácil, lo que hay que hacer es fortalecer su autonomía e independencia, recalcó.