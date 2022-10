Ejidos de Honduras de la Sierra insisten en regresar a Siltepec

En Honduras de la Sierra siguen los desencuentros sobre la viabilidad o no del nuevo municipio, prevalecen las acusaciones entre los grupos que están a favor de la vigencia de la nueva municipalidad y los que desean regresar a su municipio de origen, Siltepec, hay quienes sindican al ayuntamiento de Siltepec de respaldar y financiar el movimiento de los ejidos Pablo Galeana, Santo Domingo la Cascada, Angel Díaz y Cerro Perote, para insistir en su postura separatista.

Este nuevo territorio fue creado en el año del 2018 por el Congreso del Estado integrado por las comunidades rurales Pablo Galeana, Santo Domingo la Cascada, Angel Díaz, Cerro Perote, Las Delicias, El Letrero y Honduras de la Sierra, sin embargo, no han construido acuerdos para a sus propias autoridades, en cambio, hay posturas para disolver este nuevo municipio, o al menos, desincorporar a cuatro de ellas para regresar a Siltepec.

Puedes leer: Cuatro comunidades de Honduras de la Sierra ratifican interés de ser parte de Siltepec

Este viernes se hicieron presentes frente al Congreso del Estado en Tuxtla Gutiérrez personas procedentes de Honduras de la Sierra para reclamar a las y los diputados que aceleren el proceso legislativo para desincorporar a Pablo Galeana, Santo Domingo la Cascada, Angel Díaz y Cerro Perote, y con ello, reducir el número de habitantes que integrarían el nuevo territorio con los ejidos Las Delicias, El Letrero y Honduras de la Sierra.

El agente municipal del barrio Las Moras del ejido Angel Díaz, Jonathan Navarro Angel, explicó que el Concejo Municipal debe entregar dos actas de cabildo, una para el ejido Angel Díaz y Cerro Perote, para avanzar en el proceso de desincorporación de estás localidades de Honduras de la Sierra, estarían pendientes Santo Domingo la Cascada y Pablo Galeana.





En Honduras de la Sierra siguen los desencuentros sobre la viabilidad o no del nuevo municipio, prevalecen las acusaciones entre los grupos que están a favor de la vigencia de la nueva municipalidad y los que desean regresar a su municipio de origen



Isaí López pic.twitter.com/pkThMLoIM6 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) October 28, 2022





En la entrada principal del Congreso del Estado dijo que los representantes de los cuatro ejidos darán seguimiento al proceso que llevan a cabo para ser desincorporados de Honduras de la Sierra y regresar al municipio de origen, Siltepec, con quién han realizado consultas para que sean aceptados y por parte del cabildo existe esa posibilidad, no creen que debe haber conflictos con las localidades que deseen seguir perteneciendo a Honduras de la Sierra.

El pasado 28 de septiembre en la mesa de diálogo en el Congreso del Estado con la presencia de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, se acordó que este 28 de octubre el concejo municipal de Honduras de la Sierra, presidido por Elida Hernández Pérez, entregarían dos primeras actas de cabildo para seguir el proceso de desincorporación a los ejidos Angel Díaz y Cerro Perote, y se comprometió a entregar en los días siguientes las actas de cabildo a los ejidos Santo Domingo la Cascada y Pablo Galeana.





El agente municipal del barrio Las Moras del ejido Angel Díaz, Jonathan Navarro Angel, explicó que el Concejo Municipal debe entregar dos actas de cabildo / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Indicó que de este proceso estaremos muy pendientes y dando puntual seguimiento con la finalidad de que se llegue a la meta que se han propuesto los cuatro poblados, dejar de pertenecer a Honduras de la Sierra y pasar al municipio de Siltepec, de dónde fueron tomados para la confirmación del nuevo municipio en la Sierra Madre de Chiapas.

Las comunidades que desean salir dicen que tienen el respaldo del Concejo Municipal que les ha concedido su anuencia mediante acta de cabildo para ser desincorporados y con ello, estar en posibilidades de regresar a Siltepec, la acusación es también en contra del Congreso del Estado a quien acusan que en el 2017 y 2018 no les consultó durante el proceso legislativo para crear el nuevo territorio.





Las comunidades que desean salir dicen que tienen el respaldo del Concejo Municipal que les ha concedido su anuencia mediante acta de cabildo para ser desincorporados / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La primera autoridad de Honduras de la Sierra fue designada por el Congreso del estado en el primer trimestre del 2020, un concejo municipal presidido por Noé Pérez Morales, la primera elección de manera libre y secreta debió realizarse el 6 de junio del 2021 pero las comunidades no lo permitieron, los tribunales electorales ordenaron que se realizara una extraordinaria el primer domingo de abril de este año pero tampoco se efectuó por no autorizarla sus habitantes y la tercera convocatoria no se efectuará por falta de garantías.

En este escenario, el Concejo Municipal en funciones fue designado desde el 1 de octubre de 2021, Congreso del Estado ha prolongado su mandato, la presidenta del concejo municipal Elida Hernández Pérez, el 19 de abril de este año informó a la Secretaría General de Gobierno, integrantes del cabildo la excluyen y que pretenden destituirla, se siente discriminada por ser mujer, por su clase social, por su edad.