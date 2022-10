Cuatro ejidos del municipio de Honduras de la Sierra, Pablo Galeana, Santo Domingo la Cascada, Angel Díaz y Cerro Perote, ratificaron en asamblea su deseo de ser desincorporados de este territorio creado en el 2018 por el Congreso del Estado y ser integrado a Siltepec, de dónde salieron para crear el nuevo territorio.

Aglutinados en el Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia, los habitantes de estas localidades insistieron que "somos del municipio de Siltepec y no de Honduras de la Sierra. Fueron violados nuestros derechos", dejaron claro que mantendrán su deseo de separación, "por la autodeterminación de los pueblos, construyendo el poder popular".





Lee también: Concejo de Honduras de la Sierra informa el regreso de 4 ejidos a Siltepec, sólo tres se quedan





Estas localidades ya ratificaron por escrito al Congreso del Estado su deseo de dejar de pertenecer al municipio de Honduras de la Sierra, y dejan claro su deseo de que otras comunidades Las Delicias, Honduras de la Sierra y El Letrero, sigan formando parte del municipio Honduras de la Sierra.





Cuatro comunidades de Honduras de la Sierra ratifican interés de ser parte de Siltepec / Foto: Cortesía





Estas cuatro localidades que desean salir de Honduras de la Sierra tienen el respaldo del Concejo Municipal, a la vez, han recibido la anuencia del ayuntamiento de Siltepec para su regreso, de ahí salieron en el 2018 para crear el nuevo territorio, ahora argumentan que el Congreso del Estado no les consultó para crear la nueva municipalidad y se sienten agraviados en sus derechos.

Las comunidades Honduras de la Sierra, El Letrero y Las Delicias han manifestado al Congreso del Estado su deseo de permanecer como integrantes del nuevo municipio Honduras de la Sierra, con lo que de permanecer en la Constitución Política del Estado de Chiapas este territorio, sería el más pequeño de la entidad por el número de un habitantes, unos 2 mil 500 aproximadamente.

Estos cuatros ejidos, Pablo Galeana, Santo Domingo la Cascada, Angel Díaz y Cerro Perote, ratificaron su deseo de que no se celebren elecciones locales extraordinarias que ha ordenado el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; la primera no se llevó a cabo el 6 de junio del 2021, la segunda no se efectuó el primer domingo de abril de este año y está tercera no se efectuará, por falta de garantías.