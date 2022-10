Debería haber elecciones en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra: Consejera

En los municipios de Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra debería realizarse elecciones extraordinarias tal y como lo sentenció la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sostuvo la presidenta de la Comisión Provisional de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez.

"Por mandato jurisdiccional debería realizarse las elecciones, lo ordenó así la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que sí me queda claro es que por parte del Congreso del Estado y del gobierno del estado se tienen que generar las condiciones de seguridad para ello", explicó.





Recordemos que en el proceso electoral local ordinario del 6 de junio del 2021 en Frontera Comalapa no hubo condiciones de seguridad, se realizó pero se anuló por violencia, mientras que en Honduras de la Sierra por la misma situación no se llevó a cabo en esa fecha la elección ordinaria, en tanto que para la extraordinaria del primer domingo de abril de este año no se efectuó en ambos municipios, explicó.

Seguimos con esa problemática en estos dos municipios para poder llevar a cabo la elección y sí tienen que involucrarse las autoridades del Gobierno del Estado para generar las condiciones de seguridad para poder realizar esas elecciones, tal y como es el mandato de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, enfatizó.









A finales de julio de este año, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió sentencia que estamos obligados como institución a cumplirla, el IEPC está vinculado para que se lleven, sin embargo, ordenó al Congreso del Estado que emita la convocatoria que estamos esperando se publique para que nosotros podamos realizar las gestiones, las acciones y toda la operatividad para realizar las elecciones extraordinarias, indicó Vila Domínguez.

Oficialmente, enfatizó, no hay ninguna comunicación por parte del Congreso del Estado hacia el IEPC, teníamos entendido que se había promovido un recurso de reconsideración en contra de la sentencia de la Sala Regional que hace unos días fue resuelto por la Sala Superior que desechó ese medio de impugnación, quedó firme la sentencia y estamos a la espera de las y los diputados nos comuniquen o nos convoquen a alguna reunión en cuanto a la implementación que vaya a dar para el cumplimiento de la sentencia.