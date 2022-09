Comunidades de Honduras de la Sierra rechazan elecciones extraordinarias

En el nuevo municipio Honduras de la Sierra habitantes de cuatro comunidades ratifican su rechazo a realizar elecciones extraordinarias que ordenó realizar el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, los ejidos Pablo Galeana, Cerro perote Santo Domingo la Cascada y Angel Díaz desean pertenecer al municipio de Siltepec en la Sierra Madre de Chiapas.

Tras reciente asamblea, los pobladores sostienen que no hay condiciones para llevar a cabo una elección, está no se realizó el 6 de junio del 2021 por que la exigencia es pertenecer a Siltepec no a Honduras de la Sierra, tampoco se permitieron el PRI de domingo de este año por las mismas razones y por tercera ocasión ratifican el rechazo.

Estás cuatro localidades solicitan al Congreso del Estado la desincorporación del municipio Honduras de la Sierra y pasar nuevamente a Siltepec, al que pertenecieron durante muchos años, consideran que no hubo legalidad para la creación de este nuevo municipio, por lo que hubo violación sistemática de sus derechos humanos, agrarios y electorales, que ahora exigen se les respete.

En observancia al Juicio de Revisión SX-JRC-62/2022 y su acumulado SX-JRC-71/2022, por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y sentencia SX-JRC-70/2022, de fecha 28 de julio de este año, es el Congreso del Estado es el responsable de convocar a elecciones extraordinarias en Honduras de la Sierra, también en Frontera Comalapa, y será el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) quien las realice.

El 25 de abril del 2018 el Congreso del Estado creó el municipio Honduras de la Sierra, el municipio de Siltepec impugnó el decreto número 205 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desahogó la controversia 234/2019, declaró que no es susceptible de impugnación, también impugnó la controversia 102/2018, en la que el 23 de enero del 2019 declaró el sobreseimiento, el 3 de julio del 2019 la SCJN desechó la demanda presentada y así se creó el municipio 125.





En el 2020 el Congreso del Estado designó la primera autoridad en Honduras de la Sierra, un concejo municipal, su primera elección constitucional sería el 6 de junio del 2021, sin embargo, no lo permitieron sus habitantes y el poder legislativo designó el 30 de septiembre del 2021 un concejo municipal que asumió el 1 de octubre, mientras que el Tribunal Electoral del Estado ordenó en febrero de este 2022 elecciones extraordinarias para el 3 de abril y las comunidades no permitieron la realización de las elecciones extraordinarias.

Tras la intensión del Congreso del Estado de nombrar un segundo concejo municipal con un más amplio consenso para este mismo periodo del 2021-2024, segundo en su historia como municipio libre, las comunidades de nueva cuenta alertan que no permitirán más actos de autoridad hasta en tanto no les definan su pertenencia al municipio de Siltepec, y ahora siguen en su postura de no realizar elecciones extraordinarias.