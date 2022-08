Se manifiestan frente al Congreso del Estado pobladores de Honduras de la Sierra

Desde el pasado 2018 se creó un nuevo municipio con el nombre de Honduras de la Sierra en futuras reuniones se dio a conocer que los ejidos de Cerro Perote, Ángel Diaz, Santo Domingo La cascada y Pablo Galeana formarían parte de este nuevo sitio, sin embargo los representantes no están de acuerdo ya que afirmaron no fueron preguntados y no están haciendo valer sus derechos.

En conferencia de prensa realizada frente al congreso del estado el representante ejidal, Rey Cruz Robledo dió a conocer la postura de todos los habitantes de los ejidos antes mencionados pues no están de acuerdo con la situación y hasta el momento, afirman que ellos siguen siendo parte del municipio de Siltepec, a pesar de lo dictaminado por los tres poderes del gobierno.

“Desconocemos pertenecer al nuevo municipio de Honduras de la Sierra y seguimos siendo parte del municipio de Siltepec, consideramos que esto es parte de los intereses de los grupos de poder en Chiapas quienes afirmamos son artífices de esta maniobra que ha provocado descontento de los ciudadanos, por lo que declaramos y exigimos reconocimiento de nuestro autonomía, esperamos ser escuchados” comentó.

Sobre el motivo de su negativa, afirmó que a pesar de recibir apoyo por parte de las organizaciones, en esta ocasión su derecho fue violentado, pues ninguno de los habitantes tuvo la oportunidad de decidir y únicamente se adjudicaron la nueva reestructuración de los municipios en donde ellos quedaron siendo parte de Honduras de la Sierra, situación en la que los cuatro ejidos están de acuerdo en no aceptar.





Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Tenemos inconformidad en los cuatro ejidos de pertenecer al nuevo municipio Honduras de la Sierra, queremos darles a conocer con esta protesta la lucha inalcanzable de los pueblos originarios del mundo. México y Chiapas consideramos que a pesar del reconocimiento de las distintas empresas que apoyan a estos pueblos siguen habiendo violaciones hacia nuestros derechos como pueblos originarios e indígenas” aseveró.

Antes de finalizar dejó en claro que estas situación solamente hace que la gente de pueblo no confíe en sus gobernantes pues a pesar de los constantes intentos por dialogar con el gobernador estos nos han sido escuchados por lo cual tienen que pronunciarse de esta forma.