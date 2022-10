Pastores de Chiapas muestran respeto a la unión entre personas del mismo sexo

Pastores evangélicos dicen ser respetuosos de la unión legal entre personas del mismo sexo, de la interrupción del embarazo y del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, nos tendríamos que sujetar a la Biblia, obedecemos primero a Dios antes que a los hombres, de acuerdo con la voluntad del creador no es correcto, afirmó el presidente de Pastores de Unidad por Chiapas, Manuel Morales Agustín.

Por supuesto que no estamos de acuerdo, pero hay una cosa que voy a recalcar y señalar en esta hora, yo no me puedo inmiscuir en la vida de las personas, yo respeto la vida de las personas, porque me puede pasar a mí, le pueda pasar a cualquiera que tenga un hijo que tenga otras preferencias, “y no nos hagamos pato, porque dentro de los mismos pastores hay hijos que también tienen esa debilidad”, expuso en conferencia de prensa.

No podemos andar juzgando a nadie, lo que nos queda es respetar la vida de ellos y orar por ellos, no discriminar, no tenemos ningún derecho de discriminar a nadie, a ninguna persona, porque también son hijos de Dios, son creación del señor y no podemos eliminarlos, yo estoy en contra de la discriminación, claro estamos en contra de la ley del hombre de acuerdo con la Biblia, pero no podemos ir más allá porque tenemos que respetar la dignidad y la voluntad de cada ser humano, añadió.





Morales Agustín comentó que sobre la petición de la despenalización del aborto “no me puedo meter, no puedo decir nada ni opinar nada sobre la responsbailidad del Congreso del estado, no les puedo decir agilicen o no lo agilicen ese proceso legislativo que solo corresponde a las y los diputados, soy neutral y lo que puedo decir es que nosotros oramos por ese sector, por las perdonas que tienen otras preferencias sexuales”.

Oramos y pedimos a Dios por ellos porque ellos son almas a quienes ama Dios, el derecho a decidir es muy polémico, no puedo opinar por los demás, a veces las circunstancias obligan a una persona a tomar una decisión de esa naturaleza, por supuesto que no estamos de acuerdo en el aborto, pero si un maleante viola a una de nuestras jóvenes, nosotros oramos para que Dios tome una determinación y que ese bebé tampoco podemos decir que muera o no, nadie le puede quitar la vida a nadie, es un ser vivo, explicó.

“Son circunstancias muy difíciles, dependiendo si una joven con sus pensamientos o con sus cinco sentidos lo hizo, o con razonamientos normales se embarazó, pues tiene que hacerse responsable, no puede abortar, si es otra circunstancias, producto de una violación, nosotros tampoco podemos ser duros como pastores, tenemos que ser tolerantes, no podemos obligar a alguien que a la fuerza tenga ese bebé”.

Por otra parte, Manuel Morales comentó que su organización no respalda las acciones del Consejo Interreligioso de Chiapas, debido a que no representa a la totalidad de organizaciones o asociaciones religiosas del estado, somos aproximadamente 10 mil personas entre pastores y líderes que profesamos una religión cristiana evangélica.