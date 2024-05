Arde cerro en Malpaso; ciudadanos se coordinan para el combate

Mezcalapa.- Los incendios continúan en esta entidad chiapaneca, y es que los intensos calores han provocado en ocasiones muchas de las deflagraciones, y en este caso Malpaso no ha sido la excepción, pues el cerro que se ubica en el tramo conocido como La Gasolinera, en las faldas del cerro, comenzó a incendiarse.

Autoridades de Protección Civil han convocado nuevamente a la ciudadanía para que trabaje en la prevención de este tipo de siniestros, toda vez que han sido más constantes en esta temporada de calor.

Cerro en Malpaso que durante la noche se encontró en llamas pero se logró controlar esta mañana del sábado / Foto: Omar Ruiz / El Heraldo de Chiapas

Recordaron la importancia de no realizar quemas en parcelas, no tirar colillas de cigarros a orillas de carretera, no hacer fogatas y evitar el arrojo de material de vidrio en zona de pastizales, toda vez que esto último provoca la mayoría de los incendios por el efecto lupa que hace con el sol, lo que ocasiona el fuego.

La gente se mostró preocupada por este incendio que comenzó en las faldas del cerro de esta localidad y que se fue extendiendo de a poco hacia la zona montañosa, por lo que varios convocaron en redes sociales para que se crearan cuadrillas que ayudara al combate del fuego.

Municipios Llega ayuda aérea para combatir el incendio en Reserva El Ocote

Fue así que invitaron a quienes tienen pipas, además de los ciudadanos en general que quisieran apoyar en el combate del fuego, esto a beneficio de la misma sociedad, en espera de reducir el impacto ambiental que este incendio podría provocar.

Durante la noche de este viernes y parte de la mañana de este sábado se pudieron ver a los pobladores con el apoyo de las cuadrillas de PC llevar a cabo los trabajos de combate del fuego, evitando mayor extensión de las llamas.

Lee más: Aún con lluvias prevalecen incendios y puntos de calor en Chiapas; piden evitarlos

Por lo que este sábado se pudo ver controlado el fuego, y se espera que en el transcurso de las siguientes horas se lleve a cabo la conclusión total del incendio que puso en predicamento a varios ciudadanos y habitantes de la zona.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️