¿Es eficiente? Automovilistas califican al paso a desnivel del Libramiento Sur

El Paso a desnivel del Libramiento Sur y 11 poniente en Tuxtla Gutiérrez se inauguró el 30 de noviembre del 2021, alcanzó una inversión estatal del orden de los 173 millones de pesos, tiene una longitud de 804 metros de cuatro carriles, su capacidad es para el tránsito de 81 mil 400 vehículos, tanto de la capital chiapaneca como de la zona metropolitana, quienes serán las más beneficiados, desde su entrega a la sociedad han habido cinco accidentes que ha cobrado la vida de una persona, los usuarios opinan sobre esta infraestructura.

Usuarios del transporte público y particular opinan que ha funcionado en cuanto a que desfoga el flujo vehicular, tanto de oriente a poniente, cómo de poniente a oriente, no se forman las grandes filas de autos queriendo incorporar al libramiento o acceder al centro de la capital por la once poniente.

Se ubica en una vialidad estratégica para la capital, libramiento sur poniente que desfoga en ambos sentidos, oriente y poniente, pero también hacia el centro de la capital por la once poniente en dirección del norte, de acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas, la infraestructura que se desarrolló en un tiempo de 250 días favorecerá el turismo y el desfogue vehicular de entrada y salida de la ciudad.





Tanto particulares como transporte público exponen que la infraestructura ha funcionado, los autos que circulan de poniente a oriente o viceversa no se tienen que detener por usar el puente, en las laterales en manos sentidos, comentan que se requiere de precaución, por incorporación de la once poniente al libramiento y de las colonias al sur que descuente a la altura de la once poniente para incorporarse al libramiento.

Además de mejorar la movilidad y la imagen urbana beneficiará a más de 300 mil personas de otros municipios, cómo Suchiapa, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal y San Fernando, por su cercanía en la zona Metropolitana, que diariamente acuden a la capital a trabajar, hacer trámites, negocios y otras actividades, expone la secretaría de Obras Públicas.





Ante ello, usuarios consideran que siempre la vía de comunicación requerirá de precaución para su uso, cada quien es responsable del tránsito en esa vía, lo mejor es que no hayan accidentes, menos perdidas de vidas humanas, para ello hay que circular obedeciendo las señales de tránsito.

Y es que la Secretaría de Obras Públicas recibió un premio por la construcción de este puente, la obra fue ganadora del tercer lugar del Premio Obras CEMEX 2022 en el rubro de infraestructura.