INE confirma quejas por promoción de servidores públicos

El vocal ejecutivo del Distrito 9 del Instituto Nacional Electoral (INE), Efraín Alonso Lastra Everardo, reconoció que a nivel nacional sí se han establecido quejas ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del INE por situaciones de promoción de servidores públicos, mismas que se han atendido.

Detalló que las quejas han sido interpuestas por partidos políticos a nivel nacional y se han determinado las medidas cautelares correspondientes, así como las sanciones.

Sin embargo, explicó que es importante diferenciar entre un acto anticipado de campaña y una promoción personalizada de servidores públicos, ya que básicamente lo que está ocurriendo en diversas ciudades del país incluido Tuxtla Gutiérrez, es la promoción de algunos funcionarios públicos.





Partidos políticos a nivel nacional han denunciado la promoción que se ha realizado en Chiapas a servidores públicos / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“En este momento no tenemos procesos electorales en marcha, entonces no podemos hablar de actos anticipados de campaña, eso se da cuando se realizan acciones dentro de un proceso electoral y todavía las campañas o precampañas no están ni se realizan”.

Al ser cuestionado sobre la reciente visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto Lópbez Hernández y de la próxima llegada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el funcionario electoral dijo que “estamos hablando de que ellos tienen una agenda de acuerdo con sus actividades, no podríamos llamarle una promoción personalizada de servidores, si no que vienen a realizar una serie de actividades en el estado”.

También dijo que una promoción personalizada sería que hubieran desplegados de manera impresa o espectaculares, donde aparecieran los funcionarios con su figura, su nombre y manifestando que quiere ser candidatos, de tal forma que incitaran a la definición de la preferencia del voto.





Aunque en este supuesto también se tendría que ver el origen de los recursos económicos paras las actividades y la publicidad realizada, ya que el Artículo 134 constitucional establece que la propaganda personalizada es aquella que se genera por parte de funcionarios públicos en donde aparezca su nombre, un logotipo que los identifique, su imagen y que esta sea pagada con recursos públicos, entonces ahí sí se podría tipificar como promoción personalizada de servidores públicos.

Cabe destacar que mañana sábado 19 de noviembre a las 12:00 horas la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, ofrecerá la Conferencia Magistral “Políticas Exitosas de Gobierno” en la Arena Metropolitana “Jorge Cuesy” de Tuxtla Gutiérrez.